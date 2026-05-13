Скільки днів можна спати в одній піжамі: більшість людей не знає

Багато людей змінюють регулярно постільну білизну, проте зовсім забувають про піжаму, хоча саме вона кожного вечора контактує зі шкірою щонайменше 6 – 7 годин. За цей час тканина вбирає піт та частинки шкіри.

Експерти з гігієни зазначають, що носити одну й ту саму піжаму надто довго – не зовсім хороша ідея, навіть якщо вона чиста і без запаху, пише Real Simple. Загалом частота прання залежить від сезону, звичок людини і того, чи приймає вона душ перед сном.

Як довго можна носити піжаму?

Фахівчиня Мелані Карвер зазначила, що при ідеальних умовах носіння піжаму варто змінювати кожного тижня й прати у гарячій воді (60°C). Та якщо в асортименті є кілька піжам, то для підтримки чистоти шкіри їх можна змінювати кожних 3 дні.

Є кілька факторів, які допоможуть визначити, що піжаму потрібно змінювати частіше. Варто звернути увагу на те, наскільки сильно ви пітнієте вночі, особливо влітку.

Для тих, хто любить приймати ранковий душ, слід розуміти, що піжаму доведеться прати частіше, оскільки піт і жири, що накопичилися за день, залишаться ввечері на шкірі.



Піжама потребує постійного оновлення / Фото Pexels

Дехто може носити піжаму хоч увесь день по домі, проте експерти радять відмовитися від такого рішення. Тканина збере за увесь цей час пил, шерсть домашніх тварин, запахи з кухні та ще інші забруднення. Після цього весь бруд перенесеться в ліжко.

Крім того, міняти частіше піжаму потрібно й тим, у кого чутлива шкіра, чи хто схильний до акне на тілі. Для чутливої шкіри варто обирати порошок без ароматизаторів або ж носити шовкові піжами.

Який матеріал піжами найкращий?

Для сну найкраще підходять натуральні матеріали – бавовна і шовк, який добре відводить піт. Якщо ж піжама виготовлена з поліестеру, то її доведеться прати частіше.

Експерти також кажуть, що не потрібно вираховувати дні до прання. Якщо піжама вже має дещо неприємний запах і втратила свіжість, має плями й стала вологою, тоді її треба прати. Чиста піжама – це не лише турбота про шкіру, але й про щоденний комфорт сну.

Чим вивести плями з подушок?

Щоденне використання подушок призводить до того, що на них утворюються жовті плями від слини чи поту, пише Express. Накопичення цих плям створює середовище для пилових кліщів та бактерій, тому за можливості їх варто очищувати.

Для видалення неприємних слідів з подушок можна використовувати таблетку для посудомийної машини замість прального порошку. Користувачі кажуть, що вона справді допомагає вивести жирні плями без сильних зусиль.

Крім того, фективним також є використання кристалічної соди. Потрібно лише склянку засобу засипати в пральну машину замість порошку.

Чому одяг після прання погано пахне?

Одяг може погано пахнути після прання через переповнений барабан пральної машини, що ускладнює проникнення води та миючого засобу в тканину.

Фахівці рекомендують залишати достатньо простору для руху речей під час прання та слідкувати за дозуванням миючого засобу, щоб уникнути надлишкової піни.