Настає сезон бузку: 90% людей неправильно його ставлять у вазу – допоможе простий трюк

Бузок в Україні починає зацвітати у травні, тож незабаром наші вази поповняться неймовірно пахучими та красивими гілками. Та для того, щоб бузок тішив якомога довше, варто зробити один секретний трюк і підживити воду спеціальним розчином.

Фіолетовий чи білий бузок здатен оживити інтер’єр та наповнювати дім приємним ароматом, пише Good Housekeeping.

Для вази потрібно підбирати ті гілки бузку, які мають приблизно 70% вже відкритих квіток. Далі треба запам’ятати кілька важливих правил.

Як зберігати бузок у вазі?

Почніть з обрізки

Для зрізання бузку потрібно використати чисті, гострі садові ножиці або секатори, які легко зрізають стебла і не пошкоджують їх. Стебла варто вибирати міцні, щоб вони змогли витримати вагу квітів.

Підготуйте правильно стебла

Бузок має дерев’янисте стебло, тому не так легко поглинає воду, як квіти. Щоб допомогти йому краще «пити» воду, треба злегка пошкодити кінець стебла – побити молотком чи розрізати вздовж ножицями.

Таким чином відкриються внутрішні волокна, і вода почне краще поглинатися. Цей спосіб також може підійти і для інших гілок з квітами, до прикладу, форзиції чи магнолії.

Перед тим, як покласти гілочки бузку у вазу, потрібно видалити будь-яке листя, які можуть знаходитися нижче ватерлінії. Якщо листя почне намокати у воді, то це призведе до росту бактерій.



Поради допоможуть простояти бузку набагато довше / Фото Pinterest

Оберіть міцну вазу

Ваза для гілок бузку має бути міцною, щоб витримати їхню вагу. Наповнити її треба холодною водою, перехрестивши стебла для структури і балансу. Оновлювати воду потрібно кожного дня.

Яку поживну суміш зробити для бузку?

Як пише Interia Kobieta, для бузку можна приготувати вдома поживну суміш. Потрібно лише 0,5 літрів холодної кип’яченої води з додаванням чайної ложки цукру та чайної ложки оцту. Цей засіб знижує pH води, запобігаючи росту бактерій.

Бузок не варто тримати під впливом прямих сонячних променів. А ще не можна ставити вазу поруч з яблуками та бананами, оскільки вони виділяють етилен, який прискорює дозрівання овочів.

Які квіти не потребують догляду?

Квітникарі рекомендують посадити на ділянці кілька квітів, які швидко ростуть і не потребують особливого догляду. До списку входить:

космея;

флокси;

троянди;

супертунії;

бальзамінники.

Кожен вид має свої переваги, такі як стійкість до посухи або можливість рости в тіні, що робить їх ідеальними для різних умов саду.