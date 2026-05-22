Вишиванка носитиметься десятиліттями: етнолог розповів, на що звертати увагу у виборі

Покупка вишиванки – це справжня інвестиція, адже це не звичайна сорочка. Якщо обрати її правильно, вона служитиме поколіннями.

Вишиванка – це точно не той елемент гардероба, у якому вибір варто базувати на трендах. Етнолог та дослідник українського народного одягу Ігор Турейський розповів 24 Каналу, як обрати її "на роки".

Як обрати вишиванку на роки?

У виборі вишиванки неймовірно важливо звертати увагу на своє походження та регіональні особливості. Для цього можна дослідити старі фотографії родини, музейні колекції чи онлайн-архіви. Це допоможе зрозуміти, які сорочки були характерними для місцевості, а також звідки походять предки.

На основі цього найкраще замовити в майстрині відтворення такої сорочки. Або обрати на свій смак те, що буде близьким людині. Адже вибір сучасних брендів зараз також доволі широкий,

– розповів етнолог.

Окрім того, потрібно зрозуміти різницю між поняттями "вишиванка" та "вишита сорочка" – адже це зовсім не одне й те саме. Термін "вишиванка" виник не так давно, і якщо мовиться про давній автентичний одяг, тоді краще вживати словосполучення "вишита сорочка".

Вишиванку вибирати слід уважно

Але й надто серйозно ставитися до цього не варто, адже вишиванка вже практично стала брендом промоції українського народного одягу. Це вже досить широке поняття, що охоплює в тому числі й різні сучасні інтерпретації одягу.

В Україні вишиванки дуже цінують і часто передають у спадок, десятиліттями зберігають та розглядають як частину родинної пам'яті. І основна причина, чому так багато давніх сорочок дійшли до наших часів, полягає саме у цьому.

Зараз нам найважливіше зберігати ставлення до цього елементу як до предмета національної ідентичності. Зберігати й передавати його (вишиванки – 24 Канал) наступним поколінням,

– наголосив Турейський.

Відтак, найважливіше у виборі вишиванки – це обрати таку, що найкраще репрезентує родинну, регіональну та національну історію.