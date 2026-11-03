Не зрізайте все підряд: як правильно обрізати малину перед заморозками

Помилки під час осінньої обрізки малини можуть повністю позбавити вас ягід наступного літа. Проте правильний догляд залежить лише від одного простого правила.

Головна відмінність полягає в способі плодоношення: літні сорти дають урожай на дворічних пагонах, а осінні – на нових однорічних. Якщо переплутати правила догляду, можна власноруч позбавити кущі сил, пише Deccoria. Роботи в листопаді важливо закінчити в помірно теплі дні до настання морозів, щоб рослини встигли адаптуватися.

Як обрізати осінні та літні сорти?

З ремонтантною (осінньою) малиною впоратися найпростіше, адже вона не потребує тривалого сортування гілок:

Зріжте абсолютно всі пагони на висоті кількох сантиметрів над землею, не травмуючи коріння.

Якщо ви не встигаєте закінчити процедуру до морозів, залиште кущі цілими до весни.

Після обрізування закрийте ґрунт шаром сухого листя або зрілого компосту для захисту від морозів.

З літніми сортами діяти потрібно інакше:

Зріжте під самий корінь старі гілки, які вже відплодоносили цього року.

Залиште 4 – 6 найсильніших однорічних пагонів на кущ, розміщених рівномірно.

Укоротіть верхівки молодих гілок на чверть висоти, щоб наступного року отримати рясний урожай.

Обов'язково видаліть сухі, пошкоджені, надмірно вибуялі пагони та зайву кореневу поросль.



Поради щодо обрізання малини / Фото Pexels

Що робити з молодими саджанцями?

Нові кущі, висаджені восени, незалежно від сорту потребують особливого підходу:

Укоротіть усі пагони саджанця до кількох сантиметрів над рівнем землі відразу після посадки. Не бійтеся зрізати молоде стебло, адже кардинальна обрізка допомагає корінню краще вкоренитися й захищає від грибкових інфекцій. Використовуйте лише чистий і гострий секатор, щоб не розчавлювати пагони.

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Як ще підготувати малину до зими?

Захистити кореневу систему від промерзання допоможе лісовий трюк з мульчуванням подрібненою корою сосни або деревною тирсою. Також пам'ятайте, що тотальна обрізка дворічних пагонів на літній малині повністю залишить вас без ранніх ягід у новому сезоні.