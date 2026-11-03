Не зрізайте все підряд: як правильно обрізати малину перед заморозками

Малину восени потрібно правильно обрізати / Фото Pexels
Помилки під час осінньої обрізки малини можуть повністю позбавити вас ягід наступного літа. Проте правильний догляд залежить лише від одного простого правила.
Головна відмінність полягає в способі плодоношення: літні сорти дають урожай на дворічних пагонах, а осінні – на нових однорічних. Якщо переплутати правила догляду, можна власноруч позбавити кущі сил, пише Deccoria. Роботи в листопаді важливо закінчити в помірно теплі дні до настання морозів, щоб рослини встигли адаптуватися.
Як обрізати осінні та літні сорти?
З ремонтантною (осінньою) малиною впоратися найпростіше, адже вона не потребує тривалого сортування гілок:
- Зріжте абсолютно всі пагони на висоті кількох сантиметрів над землею, не травмуючи коріння.
- Якщо ви не встигаєте закінчити процедуру до морозів, залиште кущі цілими до весни.
- Після обрізування закрийте ґрунт шаром сухого листя або зрілого компосту для захисту від морозів.
З літніми сортами діяти потрібно інакше:
- Зріжте під самий корінь старі гілки, які вже відплодоносили цього року.
- Залиште 4 – 6 найсильніших однорічних пагонів на кущ, розміщених рівномірно.
- Укоротіть верхівки молодих гілок на чверть висоти, щоб наступного року отримати рясний урожай.
- Обов'язково видаліть сухі, пошкоджені, надмірно вибуялі пагони та зайву кореневу поросль.
Що робити з молодими саджанцями?
Нові кущі, висаджені восени, незалежно від сорту потребують особливого підходу:
- Укоротіть усі пагони саджанця до кількох сантиметрів над рівнем землі відразу після посадки.
- Не бійтеся зрізати молоде стебло, адже кардинальна обрізка допомагає корінню краще вкоренитися й захищає від грибкових інфекцій.
- Використовуйте лише чистий і гострий секатор, щоб не розчавлювати пагони.
Як ще підготувати малину до зими?
Захистити кореневу систему від промерзання допоможе лісовий трюк з мульчуванням подрібненою корою сосни або деревною тирсою. Також пам'ятайте, що тотальна обрізка дворічних пагонів на літній малині повністю залишить вас без ранніх ягід у новому сезоні.
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