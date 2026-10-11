Доглянута малина дає хороший урожай, але один неправильний крок може звести все нанівець, пише Top. Садівники попереджають про те, що не всю малину потрібно обрізати восени.

Які сорти малини не можна обрізати?

Восени не можна обрізати малину, яка плодоносить на дворічних пагонах. Обрізка секатором призведе до значного зменшення урожаю наступного року. Якщо пагони молоді й здорові, їх краще взагалі не чіпати.

Обрізати восени можна лише ту малину, яка дає урожай на однорічних пагонах. За обрізку таких кущів можна братися одразу після завершення плодоношення.

Однак за літньою малиною все одно потрібен догляд. Після основного завершення урожаю потрібно прибрати пагони біля опор. Це робиться для того, щоб запобігти їхньому вигину й допомогти рослині краще пережити заморозки взимку.



Літня малина восени потребує мінімального догляду / Фото Pexels

Проте є й винятки. Якщо деякі пагони доволі слабкі, мають ознаки хвороби чи пошкодження, то їх краще позбутися. Потрібно лише продезінфікувати секатор й обережно обрізати зайві гілки.

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У такому разі обрізка не пошкодить основний кущ, оскільки видаляться вже ті пагони, які у новому сезоні зупинилися в рості та плодоношенні.