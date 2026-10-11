Ухоженная малина дает хороший урожай, но один неверный шаг может свести все на нет, пишет Top. Садоводы предупреждают, что не всю малину нужно обрезать осенью.

Какие сорта малины нельзя обрезать?

Осенью нельзя обрезать малину, которая плодоносит на двухлетних побегах. Обрезка секатором приведет к значительному уменьшению урожая в следующем году. Если побеги молодые и здоровые, их лучше вообще не трогать.

Обрезать осенью можно только ту малину, которая дает урожай на однолетних побегах. Приступать к обрезке таких кустов можно сразу после завершения плодоношения.

Однако за летней малиной все равно требуется уход. После основного завершения сбора урожая нужно удалить побеги у опор. Это делается для того, чтобы предотвратить их изгиб и помочь растению лучше пережить зимние заморозки.



Летняя малина осенью требует минимального ухода / Фото Pexels

Однако есть и исключения. Если некоторые побеги довольно слабые, имеют признаки болезни или повреждения, то от них лучше избавиться. Нужно лишь продезинфицировать секатор и осторожно обрезать лишние ветки.

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В таком случае обрезка не повредит основной куст, поскольку будут удалены именно те побеги, которые в новом сезоне перестали расти и плодоносить.