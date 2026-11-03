Не срезайте все подряд: как правильно обрезать малину перед заморозками

Осенью малину нужно правильно обрезать / Фото: Pexels
Ошибки при осенней обрезке малины могут полностью лишить вас ягод следующим летом. Однако правильный уход зависит лишь от одного простого правила.
Главное отличие заключается в способе плодоношения: летние сорта дают урожай на двухлетних побегах, а осенние – на новых однолетних. Если нарушить правила ухода, можно собственноручно лишить кусты сил, пишет Deccoria. Работы в ноябре важно завершить в умеренно теплые дни до наступления морозов, чтобы растения успели адаптироваться.
Как обрезать осенние и летние сорта?
С ремонтантной (осенней) малиной справиться проще всего, ведь она не требует длительной сортировки ветвей:
- Срежьте абсолютно все побеги на высоте нескольких сантиметров над землей, не повреждая корни.
- Если вы не успеваете завершить процедуру до наступления морозов, оставьте кусты нетронутыми до весны.
- После обрезки засыпьте почву слоем сухой листвы или зрелого компоста для защиты от морозов.
С летними сортами действовать нужно иначе:
- Срежьте под самый корень старые ветви, которые уже дали плоды в этом году.
- Оставьте 4–6 самых сильных однолетних побегов на куст, расположенных равномерно.
- Укоротите верхушки молодых ветвей на четверть высоты, чтобы в следующем году получить обильный урожай.
- Обязательно удалите сухие, поврежденные, чрезмерно разросшиеся побеги и лишнюю корневую поросль.
Что делать с молодыми саженцами?
Новые кусты, высаженные осенью, независимо от сорта, требуют особого подхода:
- Укоротите все побеги саженца до нескольких сантиметров над уровнем земли сразу после посадки.
- Не бойтесь срезать молодые стебли, ведь радикальная обрезка помогает корням лучше укорениться и защищает от грибковых инфекций.
- Используйте только чистый и острый секатор, чтобы не раздавить побеги.
Что еще можно сделать с малиной, чтобы подготовить ее к зиме?
Защитить корневую систему от промерзания поможет лесной трюк с мульчированием измельченной сосновой корой или древесной стружкой. Также помните, что полная " обрезка двухлетних побегов " на летней малине полностью лишит вас ранних ягод в новом сезоне.
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