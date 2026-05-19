Більшість городників стикаються з проблемною розсадою на грядках. Та для того, щоб уникнути пошкоджень, потрібно лише поступово акліматизувати розсаду до вітру й сонця.

Річ у тому, що розсада з приміщення чи теплиці не адаптована до відкритої ділянки, тому від нижчої температури, вітру і сонця, починає одразу в’янути, пише Deccoria. Щоб вберегти рослини, потрібно їх правильно загартувати.

Читайте також Посадіть базилік біля цих 5 овочів: урожай збільшиться в рази

Як загартувати розсаду?

За тиждень до посадки рослин у ґрунт, розсаду варто виносити на вулицю на 1 – 2 години в захищене від вітру й затінене місце.

З кожним днем цей час треба збільшувати, а перед посадкою залишити рослини на вулиці на ніч 2 – 3 дні поспіль. За день до висаджування розсаду радять полити, щоб коріння змогло швидше проникнути в ґрунт на новому місці.

Як правильно висаджувати розсаду?

Друга половина травня – найкращий час для висаджування розсади. Щоб рослини добре прижилися, радять обирати хмарний та безвітряний день.

Садівники радять садити розсаду глибше, ніж вона росла в горщику – до перших справжніх листків. Такий метод посадки зміцнює кореневу систему й покращує стійкість справжніх листків.

Високорослі помідори варто висаджувати на відстані 50 – 60 сантиметрів один від одного в ряду та 70 – 100 сантиметрів між рядами. Компактні сорти можна садити на відстані 35 – 50 сантиметрів один від одного.

Важливо лише не садити розсаду занадто щільно, оскільки така тісна посадка може обмежити циркуляцію повітря й сприяти розвитку фітофторозу.



Від правильної посадки залежить ріст томатів / Фото Pexels

Що покласти в лунку перед посадкою помідорів?

Помідори дуже потребують поживних речовин для хорошого росту. Саме тому збагачення посадкової ями під час посадки дозволяє рослинам швидко розвиватися.

У лунку потрібно насипати жменю зрілого компосту й змішати з ґрунтом. Всередину варто додати столову ложку меленої яєчної шкаралупи. Кальцій зміцнює клітинні стінки коріння і запобігає гниттю верхівкових квіток.

Крім того, можна використати навіть подрібнену бананову шкірку, яка багата калієм, що відповідає за цвітіння і плодоношення. Чудово підійдуть і кілька свіжих стебел кропиви, покладених на дно лунки. Коли рослини розкладаються, то вивільняють азот, залізо та калій.

Таку добавку слід накривати тонким шаром ґрунту, оскільки прямий контакт може пошкодити коріння.

Якщо шукаєте, де придбати розсаду томатів зі знижкою – перевірте на Prom. На маркетплейсі регулярно відбуваються акції та розпродажі зі знижками від 10% та більше.

Які добрива підійдуть на початку сезону?

Через два тижні після посадки розсади, помідори вже можна підживлювати. Ефективним натуральним добривом вважається кропив’яний гній. Для приготування потрібно 1 кілограм кропиви розвести в 10 літрах води й залишити бродити на 2 тижні, помішуючи кожного дня.

Тоді готовий концентрат слід розвести з водою у пропорції 1:10 й поливати ним томати. Таку обробку можна проводити кожних 10 днів. Користь добрива в тому, що він забезпечує рослини азотом, калієм, залізом та кремнієм.

А от за мікробну активність у ґрунті відповідає добриво на основі пекарських дріжджів. Потрібно 10 грамів розкришити в 1 літрі теплої води, зачекати годину, а тоді розвести рідиною у співвідношенні 1:5.

Цим розчином помідори слід поливати раз на 2 – 3 тижні. Його перевага полягає у вмісті калію, фосфору й вітамінів групи В, яка необхідна під час інтенсивної фази росту.