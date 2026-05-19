Які рослини краще не садити поруч з помідорами?

Поруч з розсадою помідорів не можна садити певні види рослин, оскільки вони почнуть конкурувати за воду, світло і поживні речовини, пише Focus Garden.

До прикладу, помідори і картопля не можуть рости разом, оскільки бульби забирають поживні речовини і воду з ґрунту, послаблюючи томати. Перець та баклажани здатні привабити на ділянку шкідників, а от кукурудза чарез високе зростання може затінити помідори.

Крім того, поруч не радять садити хрестоцвіті овочі (капуста, броколі, цвітна капуста), які конкурують за воду й поживні речовини.

Як врятувати витягнуту розсаду помідорів?

Витягнуту розсаду томатів слід висаджувати під кутом 45 градусів, щоб стимулювати утворення додаткового коріння. Для цього потрібно викопати не звичайну глибоку ямку, а похилу лунку, у яку поміститься частина стебла разом зі справжнім листям.

Для покращення росту після висадки рекомендується поливати рослини розчином стимулятора росту, наприклад, корневіном.