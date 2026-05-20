Правило трьох насінин: дачники розповіли, як треба сіяти огірки

У травні городники можуть садити вже готову розсаду чи сіяти насіння у ґрунт. Більшість люблять сіяти огірки, оскільки в такому випадку вони формують сильніше коріння.

Дачники зазначають, що огірки дуже чутливі до холоду, тому висівати у відкритий ґрунт їх треба лише у другій половині травня, пише Deccoria.

Коли сіяти огірки?

Щоб насіння добре проросло потрібно, щоб ґрунт мав температуру 12 – 15 градусів, але ще краще, коли тепло триматиметься на рівні 15 – 18 градусів тепла.

Зверніть увагу! Посів огірків у відкритий ґрунт проводять максимум до початку липня. Якщо хочете збирати урожай довше, то можна підсівати огірки кожні кілька тижнів аж до середини червня.

Як правильно сіяти огірки?

Сіяти огірки можна двома способами. Перший – традиційний рядковий посів. Насіння розкладають з проміжком приблизно 10 – 15 сантиметрів, а між рядами залишають 100 сантиметрів. Чим сильніше розростається сорт, тим більше місця йому потрібно.

Другий спосіб – гніздовий посів. Для цього потрібно зробити невеликі лунки на відстані 30 сантиметрів одна від одної і висівати у кожну по 3 насінини. Такий метод допомагає уникнути проблем з нерівномірними сходами, оскільки не все насіння проростає добре.

Коли сіянці випустять справжній перший листок, у лунці потрібно залишити лише одну найсильнішу рослину. Інші слід акуратно зрізати ножицями біля землі, але не виривати, щоб не пошкодити коріння.

Після посіву грядку поливають теплою водою. Якщо ґрунт вже достатньо прогрітий, сходи з’являться через 5 – 10 днів.



Дачники розповіли все про посадку огірків / Фото Pexels

Який ґрунт і місце люблять огірки?

Огіркам для гарного урожаю потрібне сонячне і захищене від сильного вітру місце. Найкраще вони ростуть у пухкому, родючому ґрунті з великою кількістю гумусу.

Ще до посадки в землю потрібно внести компост чи перегній. Також варто дотримуватися сівозміни. Огірки рекомендовано висаджувати після гарбузових культур чи пасльонових, оскільки вони мають спільні хвороби.

Після появи перших сходів огірки варто підживлювати раз на два тижні добривами для овочевих культур. Поливати огірки краще вранці чи ввечері, спрямовуючи воду під корінь, а не під листя.

Що посадити поруч з огірками?

Сусідство має велике значення для урожаю. Одними з найкращих компаньйонів для огірків вважаються бобові – квасоля та горох. Вони збагачують ґрунт азотом, а високорослі сорти захищають огірки від вітру.

Добре впливає на огірки і кукурудза, яка створює природний захист від спеки та різних поривів вітру. Корисним сусідом буде ще й кріп, який приваблює комах-запилювачів.

Поруч також можна висаджувати цибулю, часник і шніт-цибулю. Вони допомагають стримувати розвиток хвороб і відлякують попелицю. А салат, шпинат і редис затіняють ґрунт і довше утримують в ньому вологу.

Серед квітів хорошими сусідами вважаються чорнобривці і настурції. Перші допомагають боротися з нематодами, а другі відволікають попелицю від огірків.

Які рослини не можна садити біля огірків?

Не всі культури добре уживаються з огірками. Найгіршими сусідами вважаються помідори, перець і картопля. Вони не лише конкурують за поживні речовини, але й мають спільні хвороби, які легко поширюються між грядками.

Також небажано висаджувати гарбузові культури – кабачки, гарбузи чи патисони, бо вони страждають від тих самих шкідників і грибкових інфекцій.

Які є найпопулярніші проблеми при вирощуванні огірків?

Борошниста роса – одна з найнебезпечніших хвороб огірків. Традиційно вона проявляється в середині літа, коли на листі з’являються жовті плями, а знизу – сіруватий наліт.

Щоб зменшити ризик хвороби, важливо не загущувати посадки, поливати рослини лише під корінь і одразу видаляти уражене листя.

Чому потрібно поруч з огірками садити кріп?

Дачники радять садити кріп поруч з огірками, завдяки одній дуже корисній перевазі, пише Interia Kobieta. Річ у тому, що коли кріп починає цвісти, то утворює такі собі парасольки з маленьких жовтих квіток.

Саме ці парасольки приваблюють на ділянку корисних комах – сонечок та паразитичних оцет. Вони тим часом відлякують шкідників, які вражають огірки. Чим більше комах буде на грядці, тим менше потрібно буде застосовувати хімікатів.

