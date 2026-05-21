Орхідеї будуть квітнути 365 днів на рік: уся справа в правильному поливі
- Блогерка Олена Гордієнко розкрила метод догляду, завдяки якому її 18 орхідей квітнуть цілий рік, поливаючи їх раз на два тижні зі спеціальним добривом.
- Для покращення росту орхідей, які не цвітуть, рекомендується використовувати порошок з висушеної кісточки авокадо, багатої на калій та фосфор.
Орхідеї часто вважають вибагливими рослинами, які потребують багато часу й особливого догляду. Частково це так і є, проте рослини можуть залюбки цвісти. Секрет ховається лише у правильному поливі, бо саме надлишок води їх псує.
Українська блогерка Олена Гордієнко розкрила у своєму інстаграмі лінивий метод догляду, завдяки якому її 18 орхідей квітнуть цілий рік.
Як доглядати за орхідеями?
За її словами, достатньо поливати орхідею лише раз на 2 тижні, щоб вона змогла тішити квітами цілий рік.
Спочатку блогерка радить підготувати воду зі спеціальним добривом для орхідей. Його потрібно розчинити у воді й залишити на 10 хвилин, а тоді вже кожну орхідею полити сумішшю по самі вінця. А далі – "тропіки" у ванній.
Влаштовую їм додаткове зволоження у душі, і залишаю у цьому SPA-салоні на 5 – 8 годин. Коли кора набрала достатньо вологи – треба злити усю воду. Це найважливіше правило, інакше коріння згниє,
– зазначила блогерка.
На завершення потрібно лише протерти листя від пилу, щоб рослина мала охайний вигляд і краще дихала.
Що робити, якщо орхідея не цвіте?
Часом буває й таке, що орхідея погано цвіте або ж зовсім зупинилася у рості. У такому випадку може допомогти кісточка від авокадо, пише Іnteria Kobieta. У ній міститься калій та фосфор, які необхідні для правильного росту рослин.
Кісточку потрібно висушити на підвіконні, а тоді потерти на терці до утворення порошку. Столової ложки буде цілком достатньо, щоб посипати добриво зверху на субстрат орхідеї. З часом це підживлення покращить ріст рослини.
Що варто знати про догляд за іншими квітами?
Британський садівник Річард Серес-Надь рекомендує використовувати кавову гущу як підживлення для стимуляції росту та цвітіння гортензій. Гуща є джерелом азоту, покращує структуру ґрунту, підкислює його та сприяє насиченню кольору квітів.
Для покращення цвітіння півоній рекомендується підживлювати їх ферментованим добривом з черствого хліба або дріжджів, яке стимулює ріст коренів та утворення бруньок. Опори для півоній допоможуть підтримувати важкі бутони, запобігаючи їх гниттю та забрудненню, особливо під час дощу.
