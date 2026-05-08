Стоятимуть тижнями: 5 букетів квітів, які варто подарувати до Дня матері

День матері – це чудовий привід потішити найважливішу людину букетом красивих квітів. Подарунки у це свято можуть бути різними, але квіти є обов’язковим додатком до головного презенту.

Щоб квіти простояли якомога довше і не в’янули, 24 Канал зібрав кілька букетів, які зможуть тішити красою тривалий час. До списку увійшли букети, які ідеально підходять до Дня матері.

Читайте також Що подарувати мамі на День матері: 10 ідей, які точно здивують

Які квіти подарувати на День матері?

Букет троянд

Троянди вже давно вважаються класикою серед святкових букетів. Вони мають розкішний вигляд та ідеально підходять на святковий подарунок.

Відтінок букета теж має значення. Червоні троянди асоціюються з глибокою любов’ю, рожеві – з вдячністю та ніжністю, а білі символізують щирість і захоплення. Такий букет стане головною окрасою кімнати і тривалий час буде тішити око.



Красиві букети до Дня матері / Фото Pinterest

Якщо важливо перевірити квіти перед оплатою, на Prom можна скористатися Пром-оплатою – кошти перераховуються продавцю лише після того, як покупець огляне та забере посилку.

Букет гербер

Гербери часто асоціюються з теплом. Їхні великі яскраві квіти здатні миттєво освіжити інтер’єр і додати кольору.

Квіти бувають у найрізноманітніших відтінках – від сонячно-жовтого до насичено-рожевого чи коралового. Букет з гербер стане чудовим подарунком для мами, яка любить яскраві акценти.



Вишукані букети до Дня матері / Фото Pinterest

Букет лілій

Лілії мають ефектний вигляд і насичений аромат, який швидко наповнить кімнату. Квіти асоціюються з вишуканістю і ніжністю. Букет з ліліями виглядає святково і дорого, тому він теж вартує уваги.



Красиві букети до Дня матері / Фото Pinterest

Букет півоній

Ці квіти є одними з найулюбленіших в багатьох жінок. Їх цінують за великі пухкі бутони, ніжні кольори і приємний аромат.

Найчастіше для букетів обирають рожеві або білі півонії. Вони гарно виглядають в монобукетах чи в поєднанні з трояндами. Сезон півоній саме припадає на період Дня матері, тому вони будуть особливо доречні.



Вишукані букети до Дня матері / Фото Pinterest

Букет еустом

Флористи називають еустоми одними з найстійкіших квітів для букетів. Вони нагадують троянди завдяки ніжним пелюсткам, але при цьому здатні зберігати свіжий вигляд аж до 14 днів.

Такі квіти виглядають витончено, акуратно і добре поєднуються з іншими рослинами. Еустоми бувають білими, рожевими, фіолетовими та кремовими, тому можна підібрати колір під настрій.



Красиві букети до Дня матері / Фото Pinterest

Що зробити, щоб квіти довше стояли?

Флористи рекомендують використовувати суміш з цукру та оцту або лимонного соку для подовження свіжості зрізаних квітів у вазі, пише City Magazine. Звичайний цукор є джерелом вуглеводів, які забезпечують квіти енергією, але його обов'язково треба поєднувати разом з кислотою.

Вона ефективно пригнічує ріст мікроорганізмів та підтримує міцність стебел. Для приготування розчину змішують 2 столові ложки цукру і 2 столові ложки спиртового оцту ( чи лимонного соку) на 1 літр теплої води. Воду потрібно змінювати з цим засобом кожних 2 дні.

Як бузок може довше простояти у вазі?

Для довготривалого збереження бузку у вазі, потрібно обрізати стебла, а тоді злегка пошкодити їх молотком чи ножицями, щоб гілка могла краще пити воду. Додатково варто видалити листя нижче ватерлінії.

Рекомендується використовувати міцну вазу з холодною водою, оновлювати її щодня, а також додати поживну суміш з води, цукру та оцту.