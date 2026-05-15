Продукти, які треба зберігати в холодильнику: дещо зі списку може здивувати

Більшість людей автоматично ставлять у холодильник молоко, м’ясо чи яйця. Втім, є ще кілька продуктів, які тримають у звичайних кухонних шафах, хоча їм краще зберігатися у холодному місці.

Деякі популярні продукти можуть значно довше залишатися свіжими саме у холодильнику, розповіла у своєму інстаграмі блогерка Діана Гологовець. Певні продукти зможуть краще зберігати там свій смак, аромат і текстуру.

Які продукти варто тримати у холодильнику?

Олія для смаження

За словами Діани Гологовець, олію для смаження слід тримати в холодильнику. Це може бути оливкова, соняшникова чи будь-яка інша олія. Річ у тому, що після відкриття вона входить в контакт зі світлом, повітрям і теплом, тому швидше окислюється і псується.

У деяких випадках може навіть з’являтися гіркуватий присмак. Це особливо стосується нерафінованої олії. У холодильнику олія може трохи помутніти, проте це ніяк не вплине на смак. Вона зможе довше зберігатися і буде менше окислюватися.

Соєвий соус

Про це мало хто знає, але після відкриття соус поступово починає втрачати свій смак та аромат. Зверніть увагу, що зберігання соєвого соусу на світлі або в теплому місці прискорює руйнування смакових речовин.

Хліб

Домашній, бездріжджовий, цільнозерновий треба обов’язково зберігати у холодильнику. При кімнатній температурі, особливо влітку, хліб дуже швидко пліснявіє,

– зазначила Діана Гологовець.

Якщо ви не з’їдаєте хліб за один день, то краще його зберігати у холодильнику. Таким чином він довше зберігатиме свіжість.

Де краще зберігати полуницю?

Блогерка Карісса Баркер розповіла у своєму інстаграмі, що для того, аби полуниця довше зберігалася свіжою, її краще зберігати в холодильнику. Втім, мити ягоди варто вже перед самим вживанням, оскільки волога може призвести до псування.

Полуницю рекомендовано пересипати у скляний контейнер і лише прикрити кришкою, не закриваючи її повністю. Це робиться для того, щоб циркулювало повітря. А от перед вживанням полуницю варто намочити у содовому розчині на 15 хвилин, щоб змити увесь бруд і мікроби.

Як довше зберігати інші овочі?

Для тривалого зберігання цибулі рекомендовано використовувати сітки чи кошики з хорошою вентиляцією та зберігати в прохолодному місці при температурі +10 градусів.

Цибулю не слід зберігати в поліетиленових пакетах або холодильнику через брак вентиляції і підвищену вологість, що можуть спричинити псування.