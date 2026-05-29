Запах котячої сечі зникне з килима назавжди: ось як його почистити

Якщо у вас вдома є кіт, ви точно знайомі з цим густим аміачним запахом, що часом з'являється у спальні, вітальні чи передпокої. Найгіршим є те, що якщо котяча сеча опиниться на килимі, відмити її зазвичай досить складно.

Запах котячої сечі на килимі, дивані чи інших м'яких меблях – це серйозна проблема для усіх власників тварин. Вона швидко просочується у волокна тканини, підкладку та навіть підлогу під килимом, а через кристали кислоти, що реактивуються під впливом вологи, запах часто повертається навіть тоді, коли здається, що пляма вже відмита, пише Martha Stewart.

Як відчистити котячу сечу з килима?

Дуже часто килими – це велика інвестиція, яку більшість людей не хочуть замінювати надто швидко. Тож до чищення потрібно поставитися відповідально і не відкладати його надто сильно. Але також під час миття варто слідкувати за тим, аби не мочити килим чи диван надто сильно: дуже велика кількість вологи може проникнути всередину та створити не менші проблеми з цвіллю та грибком.

Також завжди уникайте мийних засобів на основі аміаку – оскільки котяча сеча вже містить цю сполуку, засіб може заохотити кішку знову обрати килим за туалет.



Котячу сечу можна відмити з килима / Фото Pexels

І, виявляється, ідеально видаляють запах сечі засоби, що вже є у вашій комірчині – оцет та сода. Оцет корисний тим, що принаймні частково може нейтралізувати основні компоненти котячої сечі. А ось сода поглинає вологу та залишки запаху.

Втім, є нюанс – через кислотну природу оцту не варто використовувати його на килимах з вовни, сизалю, джуту та інших натуральних волокон.

Ось що потрібно робити:

Промокніть пляму, щоб поглинути якомога більше сечі. Змішайте рівну кількість холодної води та білого оцту і рясно розпиліть засіб на ділянку з плямою. Залиште оцет на 5 хвилин, після цього промокніть зайву вологу чистим рушником. Посипте ділянку великою кількістю соди. Вже після того, як ділянка висохне природним чином, соду можна прибрати.

Сода – це справді якісний поглинач запаху, тож використати її можна не лише на килимі, але й на дивані. Але якщо її раптом вдома не опинилося, соду можна замінити на сіль.