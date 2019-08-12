На День Независимости в Киеве пройдет два шествия: программа самых интересных мероприятий

День Независимости Украины празднуют ежегодно 24 августа. В этот день 1991-го года Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины.

24 августа в Киеве состоятся два марша. Один из них – официальный, второй – народный. Стоит отметить, что в этот День марши пройдут сразу в 6 городах Украины. LifeStyle24 подготовил для вас афишу самых интересных событий на День Независимости.

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Торжественные мероприятия на День Независимости в Киеве

Марш Достоинства

Начало: 24 августа в 9:30

Где: Памятный Крест на месте гибели Героев Небесной Сотни

Шествие достоинства – это официальный марш, который организует руководство государства. Во время мероприятия состоится общенациональная минута молчания, после которой прозвучат сто ударов церковного колокола – в честь погибших Героев Небесной Сотни. ПрезиГдент Украины, а также родные и близкие погибших защитников Украины и ветераны АТО возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни.

Примерно в 9:50 состоится награждение украинцев, которые достигли успехов в различных сферах. А в 11:50 начнется Марш защитников Украины с участием ветеранов.Также во время мероприятия на главной площади страны пройдет музыкально-хореографический флешмоб.

Марш Защитников

Начало: сбор людей продлится с 8:00 до 9:00

Где: Парк имени Тараса Шевченко

Марш защитников – это народный марш. Его проводят ветеранские союзы, волонтеры и семьи погибших украинских военных. Участие в Марше Защитников подтвердили более 7000 ветеранов со всей Украины.

По словам организатора парада ветеранов, на нем не будет ни одного из президентов, любых представителей власти или партийных флагов.

Колона рушит ровно в 9:00 и об 10:20 прибудет до Майдана, где начнет равномерно занимать его площадь для проведения финальной части мероприятия. В 12:00 состоится завершения официальной части марша.

Впоследствии часть людей пойдет на Михайловскую площадь к "Стене Памяти", где состоится молебен по погибшим в бою и концерт.

Развлекательные мероприятия на День Независимости в Киеве

Pro-art – Фестиваль арт-терапии

Когда: 24-25 августа

Начало: 10:00

Где: Гидропарк

Цена: 400-700 гривен

24 августа в Киеве начнется фестиваль арт-терапии, который продлится до 25 августа включительно. Организаторы обещают практические мастер-классы, которые предусматривают работу с красками, глиной, песком, инсталляциями, танцами и другими интересными творческими отраслями. Также на территории фестиваля будет действовать хенд-мейд ярмарка. И все это – под выступления театральных коллективов и этно-музыкантов.



Куда пойти на День Независимости в Киеве

Благотворительный концерт "Классик пикник. Украинская поэма"

Начало: 24 августа в 20:00

Где: Национальный музей истории Украины

Цена: вход свободный

Для посетителей мероприятия прозвучат произведения украинских композиторов в исполнении Национального ансамбля солистов "Киевская камерата" в сопровождении Валерия Матюхина.

Каждый город имеет свое особое звучание. И Киев – не исключение. Именно поэтому уже второй год подряд мы добавляем ему изысканности и вдохновения звучать яркими красками лучших композиций мира классической музыки. Наш следующий концерт можно с уверенностью назвать самым патриотичным, так как он, в подавляющем большинстве, будет состоять из украинской музыки,

– рассказывают организаторы концерта.



Как развлечься в Киеве на День Независимости

Выставка цветов

Начало: 24 августа в 10:00

Где: Певческое поле

Цена: вход свободный

По случаю Дня Независимости на Певческом поле состоится открытие традиционной выставки цветов. Она будет посвящена лучшим украинским спортсменам, известным на весь мир. Главными героями цветочных инсталляций станут: братья Кличко, Андрей Шевченко, Сергей Бубка, Валерий Лобановский, Яна Клочкова, Лилия Подкопаева, Оксана Баюл, Ольга Харлан.



Выставка цветов на Певческом поле на День Независимости в Киеве

Примерно в 9:50 состоится награждение украинском, которые достигли успехов в разных сферах. А в 11:50 начнется Марш защитников Украины с участием ветеранов. Также во время мероприятия на главной площади страны состоится музыкально-хореографический флешмоб.