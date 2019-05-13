День вишиванки 2019: дата праздника и афиша событий

День вышиванки в Украине отметят в четверг, 16 мая. Традиционно, в этот день украинцы надевают рубашку, которая украшена орнаментированной вышивкой. К празднованию Дня вышиванки присоединяются все жители из разных городов Украины.

Всемирный День вышиванки отмечается ежегодно в третий четверг мая. Праздник призван популяризировать украинскую культуру и традиции. Вышитая рубашка считается одним из самых старинных украинских атрибутов. В исторических книгах можем прочесть утверждение Геродота, который рассказывал, что одежда скифов была украшена вышивкой, а они, как известно, проживали на территории современной Украины.

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Каждый регион Украины – несравненный в технике выполнения уникальных вышиванок. Каждая мастерица из разных местностей по разному использовала техники вышивки, а особое отличие заключалось именно в орнаментах. В каждой области можно проследить свои, неповторимые вышиванки.

История праздника

В древности украинцы выражали себя благодаря вышитой на мужской или женской рубашке узором. Носили повседневные и праздничные рубашки. Вышиванки с новой волной ожили среди украинцев. В каждом регионе страны жила определенная этническая группа, которая имела присущие своей местности узоры и традиции.

День вышиванки 2019

История вышивки на территории современной Украины берет начало еще до нашей эры. Люди на протяжении веков создавали и совершенствовали различные техники вышивания. Каждый орнамент на рубашке был не просто так, а имел особое место, значение и магию, поскольку украинцы верили, что тот или иной узор несет определенную защитную силу от беды и нечистой силы. За вышиванкой можно было определить статус и происхождение владельца.

Афиша событий на День вышиванки в Украине

Киев

День вышиванки в Киеве

16 мая в Киеве на Почтовой площади пройдет грандиозный народный показ вышиванок от украинского дизайнера Юлии Магдыч под названием ВишиванкаDAY. На нем будут присутствовать звезды шоу-бизнеса и известные гости. Начнется показ в 8 часов утра и продлится два часа.

Львов

День вышиванки во Львове

Масштабный Фестиваль Вышиванки во Львове будет проходить в четвертый раз. Начнется он традиционно торжественным массовым шествием от памятника Михаила Грушевского к памятнику Тарасу Шевченко.

Гостей и жителей города ждет угощение казацким кулешом и огромным куском. Также в программу празднования входит концерт, мастер-классы и конкурсы.

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