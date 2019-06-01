Известный украинский режиссер Федор Стригун попал в реанимацию

Известный украинский режиссер и актер Львовского драматического театра имени Марии Заньковецкой Федор Стригун оказался в реанимации.

Сын режиссера на своей странице в Facebook сообщил, что отцу необходима кровь любой группы и резуса.

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Стригуна прооперировали в Киеве. Он пришел в себя и самостоятельно дышит.

"Есть еще одно важное дело – нужна кровь. Группа и резус значения не имеют, кто имеет возможность – пишите мне в приват" – отметил сын артиста.

Что известно о Федоре Стригуне? Он является художественным руководителем, актером и режиссером Львовского национального академического украинского драматического театра имени Марии Заньковецкой. В 1979 году ему присвоили звание Народного артиста Украины. За 40 лет творческой деятельности Стригун сыграл больше сотни ролей. Также он поставил множество спектаклей, которыми восхищается вся Украина, среди них – "Хозяин" Ивана Карпенко-Карого, "Гайдамаки" Тараса Шевченко и "Маруся Чурай" Лины Костенко.