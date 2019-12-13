Как в Киеве готовятся к новогодним праздникам: появилось атмосферное видео

Все меньше времени остается до Нового года и католического Рождества, поэтому в столице усиленно готовятся к праздникам. Сейчас в Киеве уже установили главную елку и завершают декорировать ее.

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко. По его словам, организаторы уже создали праздничную атмосферу и завершают последние приготовления к открытию праздничного городка на Контрактовой и Софийской площадях. В то же время на главной елке Украины уже можно увидеть гирлянды и первые игрушки, о чем с удовольствием сообщил глава города.

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"Киев готовится к встрече Нового года и создает праздничную атмосферу в городе! Главную елку страны традиционно установили на Софийской площади. На нее уже повесили гирлянды и заканчивают украшать. Также на площади скоро появятся "Четыре королевства" из сказки про Щелкунчика. Праздничный украинский городок активно возводят на Контрактовой площади", – поделился Виталий Кличко.

Кроме этого, по традиции, автор композиции на Почтовой площади Владимир Журавель облачил в праздничную одежду скульптуры малышей-основателей города – Кия, Щека, Хорива и Лыбидь. Также на Софийской площади уже можно увидеть Щелкунчика, который "будет охранять" елку на протяжении всех праздников.



Рождественская атмосфера в Киеве / Facebook / @FolkUkraine

Как Киев готовится к новогодним праздникам: смотрите видео



Что известно о праздничном декоре столицы

Как известно, в 2020 году высота главной новогодней елки Украины составит 30 метров. Для установки дерева привлекли несколько бригад, которые в течение недели монтировали и украшали символ Нового года. По традиции, елку собирали из веток сосны и пихты, которые привезли из Винницкой и Житомирской областей.

По словам авторов декора, новогоднее дерево может стать одним из самых красивых за всю историю Независимости Украины. Все потому, что елку украсят в стиле гончарного городка Опошня, что на Полтавщине. Поэтому праздничные украшения объединят национальные мотивы с рождественскими.

В этом году арт-объекты на Контрактовой площади и елочные украшения будут выполнены в традиционных формах опошнянской керамики: жбаны, кашники, макитры, кувшины, "тыквы" для воды, бочонки и зозулицы, игрушки-свистульки в форме коня, всадника, петуха, барашка, козла, оленя,

– рассказали организаторы праздника.

На кадрах, которые обнародовал мэр Киева, частично видно, как будет выглядеть главная елка. А вот более детально рассмотреть декор украинцы смогут во время открытия новогоднего дерева, которое пройдет 19 декабря. На мероприятие пригласили популярную группу "Друга ріка", которая исполнит свои известные хиты. Новогодние ярмарки начнут работу уже 14 декабря.



Новогодняя ярмарка в Киеве / Facebook / @FolkUkraine