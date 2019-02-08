Где погулять в Днепре: удивительные места, которые стоит посетить каждому

Днепр – уютный индустриальный город, манящий туристов своей современностью и обширностью. Каждый путешественник найдет в нем что-то особенное и интересное для себя. Город умело соединил десятки уникальных заводов, сверхсовременные здания, небоскребы, музеи, красивые парки и набережную Днепра.

Куда пойти погулять и что увидеть в Днепре – список лучших мест

Если вы мечтаете увидеть современный мегаполис, где жизнь бурлит днем и ночью, но всегда можно остановиться, чтобы просто посидеть за чашечкой кофе на берегу реки, тогда вам – в Днепр.

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Это очень современный, динамичный и совсем юный город, ведь ему нет и 250 лет. Днепр установил уникальное достижение за время своего существования – город уже шесть раз менял свое название. Первым названием города был Екатеринослав, а дальше – Новороссийск, дважды Сичеслав, Днепропетровск. Только в 2016 году жители города выбрали ему название, созвучное с названием реки-символа Украины – Днепр.

Днепр – первый город в Украине, который очаровывает благодаря новой, а не древней архитектуре. Старинные дома, церкви и архитектура здесь, конечно, есть, но в город надо ехать именно за современностью. Поэтому, если вы еще не были в Днепре – планируйте путешествие в этот город индустрии, чтобы познать его дух и неповторимую красоту изнутри.

Днепровская набережная

Гордость Днепра – набережная одноименной реки. Она является самой длинной в Европе, ведь простирается почти на 30 километров. Набережную смело называют самым красивым местом Днепра. На ней каждый сможет найти для себя любимый уголок, поэтому она стала излюбленным местом прогулок для местных жителей и гостей города.



Днепровская набережная

Посередине набережной расположился большой зеленый бульвар, а в целом она украшена десятками скульптур, памятников, кафе и ресторанов. Особенно красива набережная в вечернее время, ведь с нее открывается волшебная панорама ночного Днепра.

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В 2005 году на поверхности Днепра возле набережной напротив гостиницы "Днепропетровск" установили светомузыкальный фонтан "Белый Лебедь". Он действительно напоминает вращающегося лебедя и машет крыльями. Высота струи воды достигает 50 метров. Вечером фонтан подсвечивается и создает романтическую атмосферу, где приходят на свидания влюбленные пары.



Фонтан "Белый лебедь"

На Днепровской набережной можно посидеть на уникальной, самой длинной в Украине 50-метровой "семейной" лавке.



Самая длинная "семейная лавка" в Днепре

Где найти: набережную Днепра условно делят на три части – Заводскую, Сичеславскую (центральную) и Победы. Простирается вдоль правого берега Днепра – от жилого массива Покровский до Южного моста.

Мерефо-Херсонский мост

С набережной открывается вид на один из уникальных памятников архитектуры – Мерефо-Херсонский мост. Его уникальность в том, что это единственный в Европе железнодорожный мост с криволинейной траекторией (то есть с поворотом).

Мост называют визитной карточкой Днепра. За уникальные технические характеристики и художественную выразительность его признали памятником инженерной архитектуры национального значения.



Мерефо-Херсонский железнодорожный мост

Общая длина моста – более 1,6 тысячи метров. Он проходит через Монастырский остров и делит его на восточную (пляжную) и западную (парковую) части.

Где найти: соединяет набережную в Днепре и Монастырский остров

Монастырский остров

Самая романтичная и таинственная достопримечательность Днепра – Монастырский остров. Это не просто большой парк или зона отдыха, это необычайная местность, овеянная мифами и легендами, интересная как для взрослых, так и для детей.



Монастырский остров

Монастырский остров – одно из самых популярных мест среди днепрян. Он является частью городского парка имени Тараса Шевченко. В его центре расположился большой парк аттракционов. Здесь можно покататься на огромном колесе обозрения, с которого открывается невероятный вид на просторы реки и панарама города.

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Украшением острова является белоснежная Николаевская церковь. Ее золотой купол виден из разных точек города. Также, на острове есть зоопарк, аквариум, различные кафе, рестораны, водная станция, конный двор и пляж, где можно покупаться и позагорать летом.



Николаевская церковь на Монастырском острове в Днепре

По легендам, которые рассказывают жители города, на Монастырском острове в древности останавливался апостол Андрей Первозванный, а когда реку Днепр охватила сильная непогода, здесь спряталась Княгиня Ольга.

Где найти: Попасть на остров можно по пешеходному мосту над Днепром, выйти к которому легко через парк, или по набережной.

Водопад "Порог ревучий"

На склонах Монастырского острова в 2013 году искусственно создали уникальную туристическую локацию – водопад "Порог ревучий". Он имеет 17 метров высоты и почти 20 ширины и спадает, переливаясь на солнце, отвесными скалами в Днепр.



Водопад "Порог ревучий"

Водопад подсвечивают специальные светильники, передающие двенадцать тысяч оттенков. В вечернее время он очаровывает своим видом и сиянием. Тысячи горожан и туристов приходят на смотровую площадку, обустроенную над водопадом, чтобы полюбоваться его красотой и неповторимым видом на набережную Днепра.

Рядом с ним установлен крупнейший в Украине памятник Тарасу Шевченко. Поэтому водопад является как бы иллюстрацией к известному произведению Кобзаря "Заповіт": "Було видно, було чути, як реве Ревучий".

Где найти: Монастырский остров. Водопад "Порог ревучий" работает в выходные летом, и в будни в вечернее время.

Екатеринославский бульвар

Екатеринославский бульвар в Днепре невозможно обойти стороной. Его открыли в 2004 году, и тогда он стал любимым местом отдыха горожан. Бульвар расположен в самом центре города и является пешеходной зоной. Он переполнен торговыми центрами, кафе, ресторанами, бутиками.

Невероятно красивый Екатеринославский бульвар в вечернее время, когда огни витрин и фонарей придают ему особую атмосферу и европейский шарм. Неофициальное название бульвара – "Новый Арбат", а главное его украшение – фонтаны, брусчатка, каменные скамейки.



Екатеринославский бульвар

На одной из таких скамеек анонимы разместили бронзовую скульптуру Бизнесмену. Ее появление долгое время было окутано тайной и различными легендами. Однако, в городе уже придумали несколько примет, связанных со скульптурой – если потереть сигарету в руке мужчины, то деньги никогда не закончатся, а если сесть ему на колени – к счастливой быстрой свадьбе.

Где найти: центр Днепра, бульвар является только пешеходным.

Центр "Менора"

Центр "Менора" в Днепре – крупнейший в мире еврейский комплекс. Он состоит из семи башен, самая высокая из которых достигает 77 метров. Вместе они символизируют Храмовый семисвечник – символ народа израилева. Основная задача "Меноры" – возрождение еврейской общины в Днепре, в целом по Украине, а также поддержка идеи толерантности к разным национальностям.



Центр "Менора"

Общая площадь центра более 50 тысяч квадратных метров, на которых расположился деловой центр, конференц-зал, концертный зал "Синай", музей, центр досуга, творческие мастерские, гостиницы, кафе и банкетно-ресторанный комплекс Menorah Grand Palace.

Первый этаж называется "Галерея", и выполнен из уникального иерусалимского камня и мрамора. На трех этажах одной из башен открыта экспозиция музея "Память еврейского народа и Холокост в Украине" – крупнейший на постсоветском пространстве мемориальный комплекс, посвященный Холокосту. Самым популярным местом центра является смотровая площадка, расположенная на уровне 17 этажа. Ее можно посетить во время экскурсии.

Где найти: улица Шолом-Алейхема, 4/26.

Аэрокосмический музей

Днепр уже давно называют космической столицей Украины. Поэтому, будучи в городе, обязательно посетите Национальный аэрокосмический музей (Национальный центр аэрокосмического образования молодежи имени Макарова). Это единственный в Украине музей ракетно-космической техники, поражающий своими натуральными размерами.



Аэрокосмический музей в Днепре

В музее экспонируются подлинные космические станции, спутники, боевые ракеты, натуральные экспонаты агрегатов, входящих в состав различных ракетных комплексов и много других интересных объектов.

Где найти: проспект Гагарина, 26. Часы работы: ежедневно с 10:00 до 19:00.

Парк Глобы

Еще одно место уютного отдыха и прогулок в Днепре – парк имени Лазаря Глобы. Он является одним из старейших в городе, и жители приходят сюда, чтобы отдохнуть от быстрого темпа жизни города.

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В парке есть озеро, на котором в теплое время года можно арендовать катамаран и совершить водную прогулку. Рядом с озером расположен Летний театр, где проходят концерты, фестивали, городские гуляния.



Парк Глобы в Днепре

В парке особенно нравится отдыхать детям, ведь здесь много аттракционов, а через всю его территорию проходит детская железная дорога.

Где найти: парк расположен на проспекте Дмитрия Яворницкого, 95.

Завод "Интерпайп"

Экскурсия по заводу "Интерпайп Сталь" приятно удивит и полностью перевернет ваше представление о традиционных металлургических заводах. Этот днепровский завод – единственный в Украине, построенный с "нуля" за всю историю независимости. В него вложили более 700 миллионов долларов.



Завод "Интерпайп Сталь"

"Интерпайп" очень популярен среди горожан и туристов. Его уникальность заключается в современных "зеленых" технологиях, высококлассном оборудовании, также завод заботится о защите окружающей среды от вредных выбросов.

Дизайн завода – это настоящее произведение искусства, ведь над скульптурами на территории завода и картинами, которые украшают его фасад работали лучшие европейские мастера.



Территория завода "Интерпайп"

Где найти: улица Винокурова, 4. Экскурсии проводят бесплатно.

Музей АТО

Днепр расположен вблизи Донбасса, где пятый год идет российско-украинская война. Именно его госпитали чаще всего принимают на лечение раненых украинских военных. Днепр стал своеобразным блок-постом между Донбассом и остальными регионами мирной Украины. Поэтому и не удивительно, что именно здесь функционирует единственный в Украине музей АТО.

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Он был создан по инициативе участников АТО и волонтеров в 2016 году. Музей состоит из четырех зон отдельного эмоционального восприятия, а все представленные экспонаты были привезены с мест военного конфликта.



Музей АТО в Днепре

Музей является нестандартным и уникальным. Он передает эмоции нашей страны и общества. Рассказывает истории о военных, волонтерах, переселенцах, журналистах, капелланах и медиках, а также о тех защитниках, которые отдали свою жизнь за мирное небо над Украиной.

Где найти: проспект Дмитрия Яворницкого, 16.

Театр одного актера "Крик"

В Днепре есть уникальный и неповторимый театр – театр одного атора "Крик". В нем актером и режиссером, сценаристом и гримером, художником и костюмером, музыкальным редактором и сценографом является один человек – заслуженный артист Украины, лауреат многочисленных премий Михаил Мельник.



Театр одного актора "Крик"

Театр является единственным таким не только в Украине, но и во всей Европе. Более 20 лет он не теряет интереса среди зрителей, а постановки собирают полный зал. Ведь здесь зрители вникают в неповторимую атмосферу, получают уникальные эмоции и эстетическое удовольствие.

Где найти: улица Михаила Грушевского, 1.