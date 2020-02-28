Звезда "Сумасшедшей свадьбы" Василина Аполлинария стала жертвой квартирных воров: фото

Украинская актриса Василина Аполлинария, сыгравшая роль невесты в "Сумасшедшей свадьбе", рассказала о жутком инциденте. Злоумышленники ограбили квартиру звезды.

В сети актриса рассказала поклонникам, что стала жертвой квартирных воров. Василина Аполлинария призналась, что сразу после выхода комедии "Сумасшедшая свадьба" почувствовала вторую сторону славы. Девушку запугивали, преследовали и даже взламывали банковские карты. Теперь же Василина Аполлинария потеряла дорогие вещи в результате ограбления и до сих пор приходит в себя от пережитого.

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"Вчера меня ограбили. Благодаря случаю я уехала из дома за несколько часов "до". Это ужасное чувство. Страшно. Год назад меня отследили после премьеры фильма, взламывали карты, запугивали. В этом году ситуация ухудшилась. Тот страх, который я почувствовала, когда вставила ключ в замок двери, а она сразу же открылась, я запомню навсегда. Истерика, слезы, полиция, многочисленные бумаги и пустота внутри. Отвращение. Ты честно зарабатываешь себе на самостоятельную жизнь, что-то покупаешь, хранишь дорогие сердцу вещи... А потом кто-то приходит и забирает это у тебя. Почему?"– написала с отчаянием Василина Аполлинария.

Актриса призналась, что хотела бы избавиться от всех вещей, которых касались воры. Кроме этого, Василина Аполлинария откровенно рассказала, что именно забрали у нее злоумышленники. Так, по словам кинозвезды, из ее квартиры украли ноутбук, деньги, золото, серебро, все украшения, часы, жесткие диски с личными архивами, даже духи. Поэтому актриса посоветовала поклонникам:

Всем, кто это читает, обращайте внимание на дверь, ставьте качественные замки, сигнализацию и так далее. Будьте внимательными. Я пыталась, но для чего-то жизнь меня решила проверить на устойчивость. Берегите себя,

– добавила она.

К эмоциональной записи Василина Аполлинария добавила жуткие фото, на которых видно ее квартиру после ограбления. Вещи актрисы разбросаны по всему помещению.