Чи можна вагітним стригти волосся: відповідь священника

У давнину люди особливо доглядали за своїм волоссям. Вони вірили, що воно зберігає у собі велику силу.

Водночас у народі існує багато забобонів, пов'язаних з волоссям. Кожен хоч раз чув, що вагітним жінкам не слід стригтися до народження малюка. Втім, чи можна це робити – розповідає 24 Канал з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної церкви України.

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Чи можна вагітним стригти волосся

Наші предки намагалися якомога рідше стригти своє волосся, адже вважали, що позбудуться сили й здоров'я. Ба більше, якщо стрижку виконували без дотримання певних ритуальних дій, то життя людини могло стати нещасливим. Крім цього, пращури вірили, що коротке волосся вагітної жінки здатне змінити енергетику та навіть скоротити тривалість життя своєї майбутньої дитини. За словами священника Православної церкви України, вірянам не варто дотримуватися забобонів. Олексій Філюк запевнив, що вагітним можна і треба стригтися та доглядати за собою, адже гігієна – не гріх.

Це якісь вигадки. Можна і треба стригтися, митися, доглядати за собою, нігті стригти. Не варто сваритися з рідними через це,

– зауважив священник Православної церкви України.

Жінкам варто вести звичний спосіб життя під час вагітності та робити все для власного комфорту. Головне – не нашкодити дитині.

Чи можна назвати дитину ім'ям померлого

У давнину люди намагалися не називати дитину на честь живих родичів, бо енергія імені старшого могла перейти до молодшого і скоротити його тривалість життя на землі. Втім, у народі вважалося, що таке ім'я давати малечі можна, але воно не має повторювати імена батьків, дідуся з маминого боку та бабусі з татового боку.

Крім цього, пращури вірили, що дитина, яку назвали на честь батька чи матері, може успадкувати не лише їхні позитивні якості, а й життєві труднощі або навіть хвороби. Так, якщо тато мав складне життя, то нібито ті ж самі випробування мали б статися з малюком у майбутньому.