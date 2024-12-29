Втім, дехто дотримується народних повір'їв, зокрема тих, що пов'язані з дітьми. Чи можна купати малечу в неділю – розповідає 24 Канал з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної церкви України.

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Чи можна купати дитину в неділю

У давнину наші предки вірили, що в неділю не можна займатися важкою фізичною працею, оскільки це день духовного спокою. Ба більше, навіть прання одягу або купання дітей могло вважатися порушенням цієї традиції. За словами священника Православної церкви України, вірянам не варто вірити в подібні забобони. У неділю християнам слід сходити на Божу службу, помолитися за дітей та родину, а ввечері обов'язково відвести дитину в душ. Олексій Філюк додав, що гріха в гігієні ніколи не було, тому малечу можна купати й в цей день.

Треба купати дитину в неділю. Ніколи гріха в гігієні не було. Також треба духовно очищатися за допомогою сповіді,

– зауважив священник Православної церкви України.

Чи можна мити голову в неділю

Наші предки доглядали за волоссям по-особливому, бо вважали, що воно здатне оберігати людину. Для того, щоб не накликати біду, пращури будь-яким чином уникали миття голови в неділю. Цей процес міг також призвести до неприємностей і невдач у житті.

Зокрема, людина могла забути якусь ідею або важливу думку, через що зіткнутися з новими випробуваннями. Крім цього, у неділю могли виникнути проблеми в особистому житті та конфлікти у родині.