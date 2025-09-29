29 вересня люди з іменами Іван, Кипріян, Феофан, Ян і Вікторія святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на вересень 2025

Хто святкує День ангела 29 вересня?

Вікторія – це ім'я прийшло до нас з латинської мови та означає "перемога".

– це ім'я прийшло до нас з латинської мови та означає "перемога". Іван – має давньоєврейське походження та перекладається як "Бог милостивий".

– має давньоєврейське походження та перекладається як "Бог милостивий". Ян – має давньоєврейське коріння та трактується як "милість Божа" або "Божа благодать".

– має давньоєврейське коріння та трактується як "милість Божа" або "Божа благодать". Феофан – ім'я походить зі Стародавньої Греції та означає "богоявлення".

– ім'я походить зі Стародавньої Греції та означає "богоявлення". Кипріян – має давньогрецьке походження та перекладається як "житель Кіпру".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! З Днем ангела тебе!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

У цей особливий день, нехай твій ангел-охоронець наповнить життя світлом, ніжністю і незрівнянною благодаттю. Хай кожен момент буде сповнений радості, щастя та любові, а кожна твоя мрія нехай збувається з легкістю крил ангела. Нехай цей день стане початком нових досягнень і незабутніх пригод, а ангели завжди стоятимуть поруч, оберігаючи тебе від усього злого. З Днем ангела!

***

З Днем ангела! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення усіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Вітаю тебе з Днем ангела, нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів та дарує мир і спокій твоїй душі. Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений радості та любові, а твоє серце ніколи не знало смутку. Нехай доля буде щедрою до тебе, даруючи щастя та успіх у всіх починаннях. І нехай віра, надія і любов будуть твоїми вірними супутниками на життєвому шляху.