7 жовтня люди з іменами Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Юстина та Сергій святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

Хто святкує День ангела 7 жовтня?

Леонтій – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "левинний".

– прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "левинний". Марк – це ім'я має латинське коріння та перекладається як "молоток".

– це ім'я має латинське коріння та перекладається як "молоток". Юстина – ім'я походить з латинської мови та означає "справедлива".

– ім'я походить з латинської мови та означає "справедлива". Сергій – має латинське походження та трактується як "високий" або "знатний".

– має латинське походження та трактується як "високий" або "знатний". Дем'ян – має давньогрецьке коріння та перекладається як "присвячений Дамії".

– має давньогрецьке коріння та перекладається як "присвячений Дамії". Йосип – ім'я давньоєврейське походження, яке означає "Бог додасть" або "Бог винагородить".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й вірші

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

У житті твоїм тобі дарує.

Привітання з Днем ангела

***

З Днем ангела вітаю щиро, друже

Хай радість обіймає твої дні

Знай, дружбу нашу я ціную дуже

Бажаю щастя й радості тобі.

Нехай Господь тебе оберігає,

І щастя і добробут посилає,

Хай люди у житті несуть добро

І у душі оселиться тепло.

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з ангелом-охоронцем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

Привітання з Днем ангела

***

У День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

