Іменини 7 жовтня: хто сьогодні святкує День ангела
- 7 жовтня День ангела святкують люди з іменами Дем'ян, Йосип, Леонтій, Марк, Юстина та Сергій.
- Імена мають різне походження: Леонтій – грецьке, Марк, Юстина, Сергій – латинське, Дем'ян – давньогрецьке, Йосип – давньоєврейське.
Хто святкує День ангела 7 жовтня?
- Леонтій – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "левинний".
- Марк – це ім'я має латинське коріння та перекладається як "молоток".
- Юстина – ім'я походить з латинської мови та означає "справедлива".
- Сергій – має латинське походження та трактується як "високий" або "знатний".
- Дем'ян – має давньогрецьке коріння та перекладається як "присвячений Дамії".
- Йосип – ім'я давньоєврейське походження, яке означає "Бог додасть" або "Бог винагородить".
Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й вірші
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
У житті твоїм тобі дарує.
***
З Днем ангела вітаю щиро, друже
Хай радість обіймає твої дні
Знай, дружбу нашу я ціную дуже
Бажаю щастя й радості тобі.
Нехай Господь тебе оберігає,
І щастя і добробут посилає,
Хай люди у житті несуть добро
І у душі оселиться тепло.
***
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з ангелом-охоронцем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
У День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
