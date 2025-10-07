Именины 7 октября: кто сегодня празднует День ангела
- 7 октября День ангела празднуют люди с именами Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Юстина и Сергей.
- Имена имеют разное происхождение: Леонтий – греческое, Марк, Юстина, Сергей – латинское, Демьян – древнегреческое, Иосиф – древнееврейское.
7 октября люди с именами Демьян, Иосиф, Леонтий, Марк, Юстина и Сергей празднуют День ангела.
Кто празднует День ангела 7 октября?
- Леонтий – пришло к нам из Древней Греции и означает "львиный".
- Марк – это имя имеет латинские корни и переводится как "молоток".
- Юстина – имя происходит из латинского языка и означает "справедливая".
- Сергей – имеет латинское происхождение и трактуется как "высокий" или "знатный".
- Демьян – имеет древнегреческие корни и переводится как "посвященный Дамии".
- Иосиф – имя древнееврейского происхождения, которое означает "Бог придаст" или "Бог вознаградит".
Как красиво поздравить с Днем ангела?: картинки и стихи
Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
У житті твоїм тобі дарує.
***
З Днем ангела вітаю щиро, друже
Хай радість обіймає твої дні
Знай, дружбу нашу я ціную дуже
Бажаю щастя й радості тобі.
Нехай Господь тебе оберігає,
І щастя і добробут посилає,
Хай люди у житті несуть добро
І у душі оселиться тепло.
***
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з ангелом-охоронцем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!
***
У День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!
