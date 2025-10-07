LifeStyle24 со ссылкой на Как зовут рассказывает подробнее о значении и происхождении этих имен. Подробнее о поздравлениях с Днем ангела – читайте в нашем материале.

Кто празднует День ангела 7 октября?

Леонтий – пришло к нам из Древней Греции и означает "львиный".

– пришло к нам из Древней Греции и означает "львиный". Марк – это имя имеет латинские корни и переводится как "молоток".

– это имя имеет латинские корни и переводится как "молоток". Юстина – имя происходит из латинского языка и означает "справедливая".

– имя происходит из латинского языка и означает "справедливая". Сергей – имеет латинское происхождение и трактуется как "высокий" или "знатный".

– имеет латинское происхождение и трактуется как "высокий" или "знатный". Демьян – имеет древнегреческие корни и переводится как "посвященный Дамии".

– имеет древнегреческие корни и переводится как "посвященный Дамии". Иосиф – имя древнееврейского происхождения, которое означает "Бог придаст" или "Бог вознаградит".

Как красиво поздравить с Днем ангела?: картинки и стихи

Вітаючи тебе сьогодні,

Сказати хочу знов і знов,

Нехай завжди живуть з тобою

Надія, Віра та Любов.

Хай добрий ангел із небес

Боронить і не розчарує,

І дивних тисячі чудес

У житті твоїм тобі дарує.

Поздравление с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

***

З Днем ангела вітаю щиро, друже

Хай радість обіймає твої дні

Знай, дружбу нашу я ціную дуже

Бажаю щастя й радості тобі.

Нехай Господь тебе оберігає,

І щастя і добробут посилає,

Хай люди у житті несуть добро

І у душі оселиться тепло.

***

У цей святковий день приймай найкращі побажання

Душевного тепла, добра, краси й любові,

А ще – нехай здійсняться сподівання,

Щоб рідні та близькі були здорові.

Ти з ангелом-охоронцем своїм

Дружи всім серцем, довіряй секрети,

І вір в дива чудесні разом з ним,

Так не потрапиш ти у злі тенета!

Поздравления с Днем ангела / Коллаж LifeStyle24

***

У День ангела бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров'я

І хай тебе оберігає Бог!

