LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Хто святкує День ангела 7 жовтня?

  • Леонтій – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та означає "левинний".
  • Марк – це ім'я має латинське коріння та перекладається як "молоток".
  • Юстина – ім'я походить з латинської мови та означає "справедлива".
  • Сергій – має латинське походження та трактується як "високий" або "знатний".
  • Дем'ян – має давньогрецьке коріння та перекладається як "присвячений Дамії".
  • Йосип – ім'я давньоєврейське походження, яке означає "Бог додасть" або "Бог винагородить".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й вірші

Вітаючи тебе сьогодні,
Сказати хочу знов і знов,
Нехай завжди живуть з тобою
Надія, Віра та Любов.
Хай добрий ангел із небес
Боронить і не розчарує,
І дивних тисячі чудес
У житті твоїм тобі дарує.

Привітання з Днем ангела Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***
З Днем ангела вітаю щиро, друже
Хай радість обіймає твої дні
Знай, дружбу нашу я ціную дуже
Бажаю щастя й радості тобі.
Нехай Господь тебе оберігає,
І щастя і добробут посилає,
Хай люди у житті несуть добро
І у душі оселиться тепло.

***
У цей святковий день приймай найкращі побажання
Душевного тепла, добра, краси й любові,
А ще – нехай здійсняться сподівання,
Щоб рідні та близькі були здорові.
Ти з ангелом-охоронцем своїм
Дружи всім серцем, довіряй секрети,
І вір в дива чудесні разом з ним,
Так не потрапиш ти у злі тенета!

***
У День ангела бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров'я
І хай тебе оберігає Бог!

Для написання матеріалу використані джерела: Побажайко та WishYou.