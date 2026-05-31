З Днем хіміка 2026: найщиріші привітання у картинках і словах для рідних і друзів

Цьогоріч 31 травня в Україні відзначають День хіміка. Це свято вшановує роботу працівників хімічної та нафтохімічної промисловостей.

Що цікаво, його встановили у 1994 році Указом Президента України "Про День хіміка" з метою підтримки фахівців цієї сфери. У цей день зазвичай відбуваються наукові конференції, зустрічі, лекції, пише 24 Канал. З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем хіміка у картинках, прозі й віршах.

Привітання з Днем хіміка 2026: картинки, проза й вірші

Вітаю з Днем хіміка! Нехай в серцях у вас завжди відбувається хімія, від бурхливих реакцій і позитивних емоцій, нехай завжди вирує ваша кров. Побільше вам вдалих дослідів, нових цікавих відкриттів і стабільного успіху.

З Днем хіміка! Бажаю бути найважливішим і улюбленим елементом в таблиці своєї сім'ї, бажаю з індикатором оптимізму і каталізатором удачі домогтися неймовірних успіхів як в діяльності, так і в особистому житті. Нехай ніколи не окислюється душа, нехай легко проходять реакції обміну любові і щастя в серці.

Привітання з Днем хіміка 2026 / Колаж 24 Каналу

З Днем хіміка, друже, вітаю,

Звершень у роботі бажаю,

Щоб відкрив новий елемент

І став найкращим в момент.

Бажаю сімейного блага,

Щоб в серці струменіла відвага,

І чуттєво та ніжно любов

Дурманила хімією кров.

У День хіміка щастя тобі,

В роботі успіхів бажаю,

Ти краще за інших на Землі,

З чим від душі вітаю.

Всіх хіміків і причетних до цієї галузі фахівців вітаю з професійним святом! Бажаю просування і розвитку, нових відкриттів і знахідок. Нехай у вас і на молекулярному рівні, і в найскладніших переплетеннях хімічних ланцюжків все буде стабільно, прекрасно і чудово! Гарного вам настрою, прекрасного самопочуття, просування і всього найкращого!

Вітаю з Днем хіміка і з усього серця бажаю з кожним днем відкривати для себе новий світ див, неймовірних фактів та чудових ідей. Бажаю ніколи не боятися експериментувати і завжди прагнути до великого успіху, а удача та везіння шлях служитимуть каталізатором для цієї мети.

З Днем хіміка від серця вітаю,

Удачі потрібної вам я побажаю,

Щоб досліди у вас всі виходили,

І щоб ви ніколи не сумували!

З Днем хіміка я вітаю вас,

Ви хімік найкращий без сумніву,

Відкриттів нових побажати зараз

Хочу я вам від серця з нетерпінням!

Вам підкорилася хімія не дарма,

Адже ви її обрали своєю справою,

І присвятили їй всього себе,

Стрімко, досить-таки сміливо!

Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок", "Побажайко" та "Вітання".