Что интересно, его установили в 1994 году Указом Президента Украины "О Дне химика" с целью поддержки специалистов этой сферы. В этот день обычно проходят научные конференции, встречи, лекции, пишет 24 Канал. По случаю праздника наша редакция подготовила хорошие поздравления с Днем химика в картинках, прозе и стихах.

Поздравления с Днем химика 2026: картинки, проза и стихи

Поздравляю с Днем химика! Пусть в сердцах у вас всегда происходит химия, от бурных реакций и положительных эмоций, пусть всегда бурлит ваша кровь. Побольше вам удачных опытов, новых интересных открытий и стабильного успеха.

***

С Днем химика! Желаю быть самым важным и любимым элементом в таблице своей семьи, Желаю с индикатором оптимизма и катализатором удачи добиться невероятных успехов как в деятельности, так и в личной жизни. Пусть никогда не окисляется душа, пусть легко проходят реакции обмена любви и счастья в сердце.

Поздравления с Днем химика 2026 / Коллаж 24 Канала

***

З Днем хіміка, друже, вітаю,

Звершень у роботі бажаю,

Щоб відкрив новий елемент

І став найкращим в момент.

Бажаю сімейного блага,

Щоб в серці струменіла відвага,

І чуттєво та ніжно любов

Дурманила хімією кров.

***

У День хіміка щастя тобі,

В роботі успіхів бажаю,

Ти краще за інших на Землі,

З чим від душі вітаю.

***

Всех химиков и причастных к этой отрасли специалистов поздравляю с профессиональным праздником! Желаю продвижения и развития, новых открытий и находок. Пусть у вас и на молекулярном уровне, и в самых сложных переплетениях химических цепочек все будет стабильно, прекрасно и замечательно! Хорошего вам настроения, прекрасного самочувствия, продвижения и всего наилучшего!

***

Поздравляю с Днем химика и от всего сердца желаю с каждым днем открывать для себя новый мир чудес, невероятных фактов и замечательных идей. Желаю никогда не бояться экспериментировать и всегда стремиться к большому успеху, а удача и везение путь будут служить катализатором для этой цели.

***

З Днем хіміка від серця вітаю,

Удачі потрібної вам я побажаю,

Щоб досліди у вас всі виходили,

І щоб ви ніколи не сумували!

***

З Днем хіміка я вітаю вас,

Ви хімік найкращий без сумніву,

Відкриттів нових побажати зараз

Хочу я вам від серця з нетерпінням!

Вам підкорилася хімія не дарма,

Адже ви її обрали своєю справою,

І присвятили їй всього себе,

Стрімко, досить-таки сміливо!

Для написания материала использованы источники: сайты "Поздравок", "Пожелайко" и "Поздравления".