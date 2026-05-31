Що цікаво, його встановили у 1994 році Указом Президента України "Про День хіміка" з метою підтримки фахівців цієї сфери. У цей день зазвичай відбуваються наукові конференції, зустрічі, лекції, пише 24 Канал. З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем хіміка у картинках, прозі й віршах.
Привітання з Днем хіміка 2026: картинки, проза й вірші
Вітаю з Днем хіміка! Нехай в серцях у вас завжди відбувається хімія, від бурхливих реакцій і позитивних емоцій, нехай завжди вирує ваша кров. Побільше вам вдалих дослідів, нових цікавих відкриттів і стабільного успіху.
З Днем хіміка! Бажаю бути найважливішим і улюбленим елементом в таблиці своєї сім'ї, бажаю з індикатором оптимізму і каталізатором удачі домогтися неймовірних успіхів як в діяльності, так і в особистому житті. Нехай ніколи не окислюється душа, нехай легко проходять реакції обміну любові і щастя в серці.
З Днем хіміка, друже, вітаю,
Звершень у роботі бажаю,
Щоб відкрив новий елемент
І став найкращим в момент.
Бажаю сімейного блага,
Щоб в серці струменіла відвага,
І чуттєво та ніжно любов
Дурманила хімією кров.
У День хіміка щастя тобі,
В роботі успіхів бажаю,
Ти краще за інших на Землі,
З чим від душі вітаю.
Всіх хіміків і причетних до цієї галузі фахівців вітаю з професійним святом! Бажаю просування і розвитку, нових відкриттів і знахідок. Нехай у вас і на молекулярному рівні, і в найскладніших переплетеннях хімічних ланцюжків все буде стабільно, прекрасно і чудово! Гарного вам настрою, прекрасного самопочуття, просування і всього найкращого!
Вітаю з Днем хіміка і з усього серця бажаю з кожним днем відкривати для себе новий світ див, неймовірних фактів та чудових ідей. Бажаю ніколи не боятися експериментувати і завжди прагнути до великого успіху, а удача та везіння шлях служитимуть каталізатором для цієї мети.
З Днем хіміка від серця вітаю,
Удачі потрібної вам я побажаю,
Щоб досліди у вас всі виходили,
І щоб ви ніколи не сумували!
З Днем хіміка я вітаю вас,
Ви хімік найкращий без сумніву,
Відкриттів нових побажати зараз
Хочу я вам від серця з нетерпінням!
Вам підкорилася хімія не дарма,
Адже ви її обрали своєю справою,
І присвятили їй всього себе,
Стрімко, досить-таки сміливо!
Для написання матеріалу використані джерела: сайти "Поздравок", "Побажайко" та "Вітання".