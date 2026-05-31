Сьогодні – День Києва 2026: найгарніші привітання у картинках і прозі

У неділю, 31 травня, Київ відзначає 1544-річчя. Ця дата вшановує одну з найдавніших європейських столиць, хоча історики вважають реальний вік міста значно більшим.

Вперше День Києва масштабно відсвяткували у травні 1982 року з нагоди 1500-річчя міста. Втім, дослідники зазначають, що радянська влада ініціювала це гучне свято навмисно, аби відвернути увагу суспільства від трагічних роковин. Зокрема, від 50-річчя Голодомору 1932 – 1933 років.

До повномасштабного вторгнення містяни та гості столиці традиційно відвідували численні концерти, виставки, велозмагання та щорічну благодійну акцію "Пробіг під каштанами". Нині ж безпекова ситуація дещо змінює формат святкування Дня Києва, але водночас не зменшує його значення для українців. З нагоди свята наша редакція підготувала красиву добірку привітань, віршів та листівок для жителів столиці.

Привітання з Днем Києва 2026: картинки, проза й вірші

Наш Хрещатик славний

Урочисто вбраний:

Зацвіли каштани,

Гомонять фонтани.

І машини крутять шини

Без упину, без упину…

Виринають пішоходи

З підземних переходів:

Всі такі величні,

Всі такі столичні.

Місто Київ молодіє

І Хрещатиком радіє.

***

Там, де сонечко іскриться,

Де весняний вітер віє,

Де на горах є столиця –

Наш великий славний Київ,

Там є наша Батьківщина –

Україна!

Привітання з Днем Києва 2026 / Колаж 24 Каналу

***

Зі святом, Києве! Мужньо витримав ти багато подій, бачив людей, які творили історію України. Тож прийми наші вітання на твою честь! Живи та квітни, Києве мій!

***

Вітаю зі святом, дорогі кияни! Сьогодні – чудовий день, коли ми вшановуємо наше чарівне місто. Київ – це джерело давніх легенд і культурного багатства. Бажаю, щоб ваші кроки завжди були наповнені впевненістю і натхненням, а ваші мрії збувалися на цій благословенній землі. Нехай місто процвітає, а ви разом з ним!

***

Київ – серце України

I найстарше місто у світі,

Хоч пройшов усякі зміни,

Гарний весь – у зимі й у літі.

Там церкви золотобанні,

А в них дзвони міднокуті,

Як задзвонять на світанні,

В Україні всім їх чути.

***

Місто сильне, місто славне,

Місто давнє, православне,

Столиця України,

З Днем народження вітаємо,

Процвітання бажаємо!

***

Вітаю з Днем нашого міста – Києва. Це місто дороге кожному з нас, оскільки це наша столиця нашої Батьківщини. Нехай тут здійснюються наші бажання і збуваються мрії, нехай наше місто процвітає і росте, нехай всі кияни будуть щасливими та здоровими!

***

Вітаю із Днем Києва! У цей теплий травневий день хочу побажати найдобрішого, найсвітлішого та найкращого. Нехай Київ завжди тішить чистими вулицями, помислами та справами. Нехай це гарне місто дарує багато позитивних емоцій, хороших новин, приємних моментів і постійного круговороту яскравих подій.

Для написання матеріалу використані джерела: Поздравок і Побажайко.