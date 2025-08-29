29 серпня щорічно відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Це одна з найболючіших дат у сучасному календарі нашої країни.

День пам'яті загиблих захисників України встановив Указ президента Володимира Зеленського у 2019 році. Детальніше про історію цього свята – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність

Що цікаво, дату Дня пам'яті загиблих захисників України обрали невипадково. Річ у тім, що саме 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла загинула найбільша кількість українських воїнів від початку російської агресії. Тоді, після тривалих боїв за Іловайськ на Донеччині, українські підрозділи опинилися в оточенні регулярних російських військ. Хоч окупанти й пообіцяли забезпечити "зелений коридор" для виходу наших бійців, насправді ж колони українських воїнів були підступно розстріляні ворогом.

Внаслідок цього загинули сотні солдатів та офіцерів, водночас багато бійців потрапили у полон. Ця трагедія стала одним із найчорніших днів війни та символом ціни, яку платить Україна за свободу.

До того ж 29 серпня часто пов'язують і з іншим символом – соняхами. Саме тоді, у полях довкола Іловайська, ще цвіли соняшники, які стали німим свідком загибелі українських воїнів. Відтоді сонях перетворився на неофіційний знак цього Дня пам'яті. Його використовують у меморіальних заходах, вишивають на стрічках, зображують у мистецьких роботах та уособлюють ним ідею світлої пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну.

День памʼяті загиблих захисників / Фото Freepik

З моменту встановлення, а саме з 2019 року, у День пам'яті щороку по всій країні проходять поминальні богослужіння, хвилини мовчання, покладання квітів до могил полеглих героїв та меморіалів. Крім цього, у школах та університетах відбуваються уроки пам'яті.

Важливо зазначити, що цей день вшановує не тільки військових Збройних Сил, а й усіх, хто взяв участь у боротьбі за незалежність. Зокрема, добровольців і працівників інших силових структур, які віддали життя за Батьківщину.

Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, ця дата набуває особливого значення. Вона нагадує кожному з нас про ціну свободи та про відповідальність перед полеглими – продовжувати їхню справу, захищати Україну та робити все, щоб їхня жертва не була марною.

Які дні будуть траурними у 2025 році?

В Україні щороку відзначаються офіційні скорботні дні. Вони присвячені вшануванню пам'ять жертв трагічних подій в історії країни. У ці дні приспускають державні прапори та обмежують розважальні заходи. Крім цього, у країні проходять хвилини мовчання, поминальні богослужіння та офіційні церемонії. Серед траурних днів 2025 року: