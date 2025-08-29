Віддали життя за незалежність: в Україні вшановують День пам'яті загиблих захисників 2025
- 29 серпня в Україні відзначають День пам'яті загиблих захисників, встановлений у 2019 році, що символізує жертву воїнів в Іловайську 2014 року.
У цей день проводяться поминальні заходи по всій країні, вшановуючи всіх, хто боровся за незалежність, включаючи добровольців і працівників силових структур.
29 серпня щорічно відзначають День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. Це одна з найболючіших дат у сучасному календарі нашої країни.
День пам'яті загиблих захисників України встановив Указ президента Володимира Зеленського у 2019 році. Детальніше про історію цього свята – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.
Дивіться також Не лише розважатися: що не можна робити в День жалоби
День пам'яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність
Що цікаво, дату Дня пам'яті загиблих захисників України обрали невипадково. Річ у тім, що саме 29 серпня 2014 року під час виходу з Іловайського котла загинула найбільша кількість українських воїнів від початку російської агресії. Тоді, після тривалих боїв за Іловайськ на Донеччині, українські підрозділи опинилися в оточенні регулярних російських військ. Хоч окупанти й пообіцяли забезпечити "зелений коридор" для виходу наших бійців, насправді ж колони українських воїнів були підступно розстріляні ворогом.
Внаслідок цього загинули сотні солдатів та офіцерів, водночас багато бійців потрапили у полон. Ця трагедія стала одним із найчорніших днів війни та символом ціни, яку платить Україна за свободу.
До того ж 29 серпня часто пов'язують і з іншим символом – соняхами. Саме тоді, у полях довкола Іловайська, ще цвіли соняшники, які стали німим свідком загибелі українських воїнів. Відтоді сонях перетворився на неофіційний знак цього Дня пам'яті. Його використовують у меморіальних заходах, вишивають на стрічках, зображують у мистецьких роботах та уособлюють ним ідею світлої пам'яті про тих, хто віддав життя за Україну.
З моменту встановлення, а саме з 2019 року, у День пам'яті щороку по всій країні проходять поминальні богослужіння, хвилини мовчання, покладання квітів до могил полеглих героїв та меморіалів. Крім цього, у школах та університетах відбуваються уроки пам'яті.
Важливо зазначити, що цей день вшановує не тільки військових Збройних Сил, а й усіх, хто взяв участь у боротьбі за незалежність. Зокрема, добровольців і працівників інших силових структур, які віддали життя за Батьківщину.
Сьогодні, в умовах повномасштабної війни, ця дата набуває особливого значення. Вона нагадує кожному з нас про ціну свободи та про відповідальність перед полеглими – продовжувати їхню справу, захищати Україну та робити все, щоб їхня жертва не була марною.
Які дні будуть траурними у 2025 році?
В Україні щороку відзначаються офіційні скорботні дні. Вони присвячені вшануванню пам'ять жертв трагічних подій в історії країни. У ці дні приспускають державні прапори та обмежують розважальні заходи. Крім цього, у країні проходять хвилини мовчання, поминальні богослужіння та офіційні церемонії. Серед траурних днів 2025 року:
- 14 вересня – День пам'яті українців – жертв примусового виселення у 1944 – 1951 роках;
- 22 листопада – День пам'яті жертв Голодомору.