Сьогодні – День українського добровольця 2025: важлива історія свята

14 березня громадяни відзначають День українського добровольця. Цей свято є символом патріотизму, сміливості та готовності українців стати на захист рідної землі.

Крім того, цей день нагадує, що сила української нації – у її людях, які, попри всі виклики, обирають свободу та незалежність. Про історію Дня українського добровольця – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Український інститут національної пам'яті.

Не пропустіть З Днем українського добровольця 2025: найгарніші картинки-привітання

День українського добровольця 2025: історія свята

14 березня у 2014 році перші сотні добровольців прибули на полігон у Нові Петрівці. В умовах російської агресії проти України сформувався батальйон бійців Самооборони Майдану, які, не чекаючи мобілізації, вирішили стати на захист своєї Батьківщини.

Водночас почали створюватися добровольчі формування Національної гвардії України й патрульної служби поліції особливого призначення під керівництвом Міністерства внутрішніх справ. За перший рік російсько-української війни у боях взяли участь майже 40 батальйонів, більшість з яких згодом трансформувалася у військові частини силових структур.

Відтоді українські добровольці стали важливою частиною оборони країни. Вони першими вирушали на передову, захищаючи суверенітет України у найгарячіших точках – Іловайську, Дебальцевому і Донецькому аеропорту. Багато з цих підрозділів згодом увійшли до складу Збройних Сил України, Національної гвардії та інших силових структур.

День українського добровольця 2025 / Фото Freepik

Коли почали відзначати День українського добровольця

У 2017 році для бійців-добровольців Верховна Рада України затвердила офіційне свято. Так, щороку 14 березня в країні проходять заходи на честь військових, серед яких урочисті церемонії нагородження, зустрічі з ветеранами та меморіальні акції.

Зверніть увагу! 24 Канал підготував привітання з Днем українського добровольця у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, які відзначають це свято.

День українських добровольців нагадує нам про важливість єдності, готовності захищати свою країну та відстоювати її свободу. Бійці стали щитом України у найважчі часи та продовжують ним бути в умовах повномасштабного вторгнення. Подвиг добровольців назавжди залишиться в історії нашої держави.