З Днем юриста 2025: щирі привітання у картинках і словах
- 8 жовтня відзначають День юриста України, встановлений у 1997 році Указом Леоніда Кучми.
- Редакція підготувала привітання з Днем юриста у листівках, прозі та віршах.
8 жовтня щороку відзначають День юриста України. Це професійне свято для фахівців, які слідкують за дотриманням прав громадян країни.
Що цікаво, його встановили у 1997 році Указом тодішнього президента Леоніда Кучми. Дату цього свята обрали невипадково. Вважається, що саме 8 жовтня 1016 року Великий князь Київський Ярослав Мудрий видав перше зведення законів "Руська правда", пише LifeStyle24 з посиланням на Офіційний портал Верховної Ради.
З нагоди свята наша редакція підготувала гарні привітання з Днем юриста України у листівках, прозі та віршах. Надішліть їх сьогодні рідним та подаруйте їм гарний настрій та мотивацію продовжувати займатися своєю важливою справою.
День юриста 2025: як привітати у картинках, прозі й віршах?
Щиро вітаю з Днем юриста України! Бажаю вам невичерпного здоров'я, енергії, оптимізму та сил. Нехай у вашій кар'єрі не буде місця для помилок і поразок, а особисте життя наповниться спокоєм, щастям та любов'ю.
***
З Днем юриста! Нехай ваше прагнення до справедливості ніколи не вичерпається, а всі ваші старання будуть винагороджені заслуженою пошаною та вдячністю.
***
Працюють всі юристи дуже гідно
І ними задоволені клієнти!
Тому, до Дня юриста принагідно,
Звучать для них найкращі компліменти!
Зі святом професійним вас вітаєм,
І бути "на коні" завжди бажаєм!
***
Закони всі чудово знаєш,
Нюансів безліч правових,
І справедливість захищаєш –
Даєш негідникам під дих!
Тому сьогодні, в День юриста,
Тобі бажаю перемог!
Хай буде доля світла й чиста,
Й допомагає завжди Бог!
Про інші професійні свята жовтня 2025 – читайте далі в нашому матеріалі.
***
Вітаю тебе з професійним святом – Днем юриста! Бажаю легких перемог, успіхів у всіх справах, визнання і поваги. Бажаю надійних людей поруч, мудрості, досвіду і найміцнішого здоров'я!
***
Вітаю вас із професійним святом – Днем юриста! Нехай ваш високий професіоналізм, відмінна працездатність, самовіддача і чудова компетентність завжди будуть запорукою успіху. Бажаю вам нових успіхів у вашій благородній праці. Нехай здійснюються ваші кар'єрні плани, реалізуються професійні амбіції. Здоров'я і бадьорості, достатку і благополуччя, миру і злагоди в родині. Зі святом!
***
У твоїй роботі – не до сентиментів,
Повинен добре знати всі закони,
Важливих юридичних всіх моментів
Потрібно пам'ятати всі канони!
І все ж, попри угоди й правочини
Дозволь тебе зі святом привітати!
Звичайно, ти юрист. А ще – людина,
Тому не забувай відпочивати!
***
За мудре слово і ясну пораду,
За вірний і незгасний оптимізм,
Бо вмієте все виважить до ладу,
І заперечить впевнено софізм,
Слова вітання шлемо від душі!
Хай буде на терезах правда й сила,
Хай ваше слово важить над усе,
А мудрості незаймані вітрила
Фортуна вам в достатку принесе!
Вітаю з Днем юриста!
Для написання матеріалу використані джерела: "Поздравок" і "Побажайко".