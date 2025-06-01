Уже не 1 червня: коли святкують День захисту дітей у 2025 році

Традиційно влітку українці відзначали День захисту дітей. Це свято привертає увагу суспільства до проблем, пов'язаних з реалізацією різноманітних заходів для забезпечення добробуту малечі.

З 1998 року в Україні День захисту дітей святкували 1 червня. Однак нещодавно дата свята змінилася, розповідає LifeStyle24.

Цікаво Зі Всесвітнім днем батьків 2025: теплі привітання у картинках і словах

Коли святкують День захисту дітей у 2025 році

30 травня 2025 року Президент України Володимир Зеленський підписав новий Указ “Про День захисту дітей”. Згідно з документом, українці відзначатимуть це свято не 1 червня, як зазвичай, а 20 листопада – у Всесвітній день дитини. Очільник країни ухвалив таке рішення з метою утвердження охорони дитинства як загальнонаціонального пріоритету України, посилення та об'єднання зусиль міжнародної спільноти, спрямованих на захист прав і найкращих інтересів дитини, реалізації положень Конвенції про права дитини.

Втім, деякі громадяни поки продовжують вітати своїх дітей зі святом саме 1 червня. Тому наша редакція підготувала гарні привітання у картинках, прозі й віршах, які ви можете зберегти заздалегідь та надіслати найріднішим.

Привітання з Днем захисту дітей 2025: картинки, проза й вірші

У цей особливий день, хочу привітати не лише діток, а й передати щиру вдячність батькам. Дорогі батьки, ви найбільші герої для малюків. Нехай ваші діти ростуть у мирі, оточені вашою ніжністю та турботою, і кожен день наповнюється радістю й веселими моментами.

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Вітаю з Днем захисту дітей! Бажаю, щоб ваша душа завжди лишалася веселою і невтомною, готовою радіти кожному моменту життя. Діти – це найбільше диво, яке може бути у світі.

Привітання з Днем захисту дітей 2025 / Колаж LifeStyle24

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Зі Всесвітнім святом дітей! Нехай ваші серця наповнюються теплом, ніжністю і безмежною любов'ю. Нехай кожен день вашого дитинства буде як сонячний день без дощу, а щастя зберігається як скарб.

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Діти – це майбутнє. Зі щасливих дітей виростають щасливі дорослі, які здатні зробити цей світ кращим. Нехай у кожної дитини буде безтурботне дитинство, сповнене радістю і любов'ю.

Привітання з Днем захисту дітей 2025 / Колаж LifeStyle24

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Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

Бажаємо нині вам багато

З Днем захисту дітей,

З вашим святом!

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Усім відомо на планеті –

Сенс життя – наші діти,

Захищати завжди їх потрібно

Від будь-якої напасті чужої!

Нехай ростуть у турботі, ласці,

На ніч чують тільки казки,

Відповідають нам добром,

Наповнюють сміхом дім!

Привітання з Днем захисту дітей 2025 / Колаж LifeStyle24

***

Дуже гарне свято

Завітає влітку.

Принесе всім радість,

Сонце, сміх і світло.

Бо на перше червня

Діток ми вітаєм –

Хлопчиків, дівчаток.

Щастя їм бажаєм!

Бо для них сьогодні

Все, що є на світі.

Головне, щоб були

Щасливі всі діти!

***

Дитинство наше – в нас одне,

І хай це кожен пам'ятає !

Дитячі душі на Землі

Нехай ніхто не ображає

Нехай не кривдить діточок.

Нехай не лає за провини.

Згадай! Дорослий – ти "синок"

Недавно був також дитиною.

Не раз нашкодив просто так,

Не раз не слухав маму й тата,

А ще дражнили всіх підряд …

Сестру, сусідів, свого брата.

Це все робив ти не зі зла,

Не з користі, чи лицемірства.

Робив це все – лише з добра,

Не мав у душі тоді ти звірства.

Тому любіть своїх дітей.

Учіть в любові світ пізнати.

Та у День захисту дітей

Навчіться їх не ображати!