Де і як ваш знак заряджається влітку: гороскоп ідеального відпочинку

Літо – це не лише сезон відпусток, а й час для перезавантаження. Однак для кожного знака зодіаку "ідеальний відпочинок" – різний.

Зірки підказують, що найкращий відпочинок – той, що резонує з внутрішніми бажаннями. Іноді це море, іноді – просто день мовчання, пише LifeStyle24.

Зверніть увагу 3 знаки зодіаку, яким варто пробачити всі образи та йти далі

Гороскоп на відпустку для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на відпустку для Овнів

Активний туризм і драйв – це те, що потрібно Овнам цього літа. Рафтинг, скелелазіння, фестивалі чи вікенди в Європі – головне, щоб було про що розповісти і що пригадати.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Гороскоп на відпустку для Тельців

Цей знак зодіаку потребує трьох речей: спокій, комфорт і смачна їжа. Астрологи кажуть, що гарними варіантами можуть бути вілла біля моря, ретрит у горах, СПА-готель або ж бабусина дача з власним садом. Головне – без поспіху й з ароматною кавою зранку.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

Гороскоп на відпустку для Близнюків

Близнюкам потрібна динаміка та новинки навіть у відпустці. Можна організувати поїздку на три дні в Карпати або на тиждень у нову країну.

Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на відпустку для Раків

Озеро, пікнік, відпочинок на дачі з родиною або мандрівка до місця, де було добре в дитинстві. Раки заряджаються теплом не від сонця, а від сердець інших людей.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на відпустку для Левів

Леви надають перевагу відпочинку у тих місцях, де можуть виблискувати: курорти, вечірки чи модні готелі. Їм потрібні увага та визнання.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Гороскоп на відпустку для Дів

Дівам треба відключитись від шуму зовнішнього світу. Тому екоготель у Карпатах, прогулянки лісом, велопоїздки, ретрит або тиждень з книжкою біля річки стануть ідеальними варіантами.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на відпустку для Терезів

Терези відновлюються там, де є естетика та гармонія. Подорож в Італію, артфестиваль або проведення часу у кав'ярні з видом на море – ось ідеальні варіанти відпочинку для цього знака зодіаку.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Гороскоп на відпустку для Скорпіонів

Скорпіони потребують відпочинку зі змістом. Дике узбережжя, кемпінг або мандрівка у місце сили – це те, що їм потрібно.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на відпустку для Стрільців

Під час відпочинку Стрільці обожнюють розширювати свій світогляд. Астрологи рекомендують спробувати подорож автостопом, можливо, це стане новим хобі.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на відпустку для Козорогів

Козороги потребують тотального перезавантаження. Похід у гори, відпочинок на хуторі без інтернету або неймовірні гірські краєвиди – це одні з найкращих варіантів.

Водолій (21 січня – 20 лютого)

Гороскоп на відпустку для Водоліїв

Водоліям потрібне середовище без обмежень. Це може забезпечити музичний фестиваль, волонтерська поїздка або кемпінг з друзями.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на відпустку для Риб

Риби люблять відпочивати душевно і красиво, краще – біля води. А ще – вночі дивитись на зорі й загадувати бажання.

Перший літній місяць треба розпочати правильно, тому астрологи дали підказки, як вчинити кожному зі знаків зодіаку.