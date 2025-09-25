25 вересня люди з іменами Герман, Євген, Максим, Микола, Олександр, Остап, Роман та Єфросинія святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Дивіться також Яке церковне свято у четвер, 25 вересня: чому сьогодні не можна брати гострі предмети до рук

Хто святкує День ангела 25 вересня?

Олександр – має давньогрецьке походження та трактується як "захисник".

– має давньогрецьке походження та трактується як "захисник". Остап – ім'я грецького походження, яке означає "стійкий" або "твердий".

– ім'я грецького походження, яке означає "стійкий" або "твердий". Роман – за однією з версій, таке ім'я має латинське походження та означає "римлянин".

– за однією з версій, таке ім'я має латинське походження та означає "римлянин". Єфросинія – має грецьке походження та означає "радість" або "веселощі".

– має грецьке походження та означає "радість" або "веселощі". Герман – це ім'я має латинське коріння та означає "близький" або "рідний".

– це ім'я має латинське коріння та означає "близький" або "рідний". Євген – прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "благородний" та "знатний".

– прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "благородний" та "знатний". Максим – має латинське походження та перекладається як "найбільший".

– має латинське походження та перекладається як "найбільший". Микола – ім'я також має давньогрецьке коріння та означає "переможець народів".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

У цей особливий день, коли ангели літають навколо, бажаю тобі здоров'я, щастя і невичерпної енергії. Нехай кожен момент життя буде як мудра настанова, а кожен випробування – можливість зрости. Нехай твій ангел-охоронець завжди веде до світла та успіху.

***

Вітаю з Днем Ангела! Нехай цей день буде для тебе часом нових початків і мудрих рішень. Нехай ангел-охоронець завжди надихає тебе на великі справи і відкриває нові горизонти. Пам'ятай, кожен день – це нова можливість для здійснення мрій. Бажаю мудрості і спокою в серці!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Зі святом! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення всіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!

***

З Днем ангела! Щиро бажаю море позитиву, щастя й радості! Нехай кожен момент життя приносить лише приємні враження, а ангели-охоронці завжди захищають від усіляких негараздів. Нехай життя буде наповнене коханням і здоров'ям, а твоя душа завжди радіє натхненню й теплу. Щасливого свята!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

З Днем ангела! В цей особливий день хочу побажати тобі, щоб ангели завжди були поруч, захищаючи тебе від негараздів і наповнювали серце радістю і любов'ю.