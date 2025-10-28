День ангела 28 жовтня: хто сьогодні святкує іменини

28 жовтня люди з іменами Арсен, Георгій, Іван, Максим, Микола, Степан і Ганна святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

Хто святкує День ангела 28 жовтня?

Цікаво Яке сьогодні церковне свято: православний календар на жовтень 2025

Хто святкує День ангела 28 жовтня?

Арсен – це ім'я має давньогрецьке походження та означає "мужній".

Георгій – має грецьке коріння та трактується як "землероб".

Іван – має давньоєврейське походження та перекладається як "милість Божа".

Максим – ім'я латинського походження, що означає "найбільший" або "найвеличніший".

Микола – ім'я прийшло до нас зі Стародавньої Греції та трактується як "переможець народів".

Степан – має давньогрецьке коріння та перекладається як "вінець".

– має давньогрецьке коріння та перекладається як "вінець". Ганна – має давньоєврейське коріння та означає "прихильність".

Як гарно привітати з Днем ангела?: картинки й проза

З Днем ангела! Бажаю тобі сьогодні найкращих подарунків від долі: безмежної любові, безлічі щасливих моментів і здійснення усіх мрій! Нехай ангел-охоронець завжди буде поруч, оберігаючи від усяких лих і спрямовуючи до щастя!

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

Я хочу побажати, щоб у твоєму житті не було жодного похмурого дня! Щоб ангел-охоронець оберігав тебе і благословляв твій кожен вчинок, допомагав у будь-яких починаннях, висвітлював життєвий шлях і вкривав своїм крилом! З Днем ангела тебе!

***

Вітаю тебе з Днем ангела, нехай твій небесний покровитель завжди оберігає тебе від усіх негараздів та дарує мир і спокій твоїй душі. Бажаю, щоб кожен твій день був сповнений радості та любові, а твоє серце ніколи не знало смутку. Нехай доля буде щедрою до тебе, даруючи щастя та успіх у всіх починаннях. І нехай віра, надія і любов будуть твоїми вірними супутниками на життєвому шляху.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

***

У цей особливий день, нехай твій ангел-охоронець наповнить життя світлом, ніжністю і незрівнянною благодаттю. Хай кожен момент буде сповнений радості, щастя та любові, а кожна твоя мрія нехай збувається з легкістю крил ангела. Нехай цей день стане початком нових досягнень і незабутніх пригод, а ангели завжди стоятимуть поруч, оберігаючи тебе від усього злого. З Днем ангела!

