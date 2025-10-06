6 жовтня люди з іменами Іван, Макар і Ян святкують День ангела. Не забудьте привітати рідних і близьких з таким важливим святом.

LifeStyle24 з посиланням на Як звати розповідає детальніше про значення і походження цих імен. Детальніше про привітання з Днем ангела – читайте в нашому матеріалі.

Хто святкує День ангела 6 жовтня?

Ян – має давньоєврейське коріння та трактується як "Божа благодать" або "Бог милостивий".

– має давньоєврейське коріння та трактується як "Божа благодать" або "Бог милостивий". Макар – має давньогрецьке походження та означає "блаженний" або "щасливий".

– має давньогрецьке походження та означає "блаженний" або "щасливий". Іван – це ім'я має давньоєврейське коріння та перекладається як "милість Божа".

Привітання з Днем ангела у прозі й картинках: що побажати імениннику?

З Днем ангела! Міцного здоров'я тобі, нехай кожен твій день буде повний енергії та життєвої сили. Хай кожен твій крок буде направлений до щасливого майбутнього.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

З Днем ангела! Сьогодні день, коли весь світ навколо тобою наповнений аурою тепла та світла. Бажаю тобі, щоб цей день подарував тобі безмежну радість, неймовірні враження та віру у свої сили. Нехай кожен момент приносить лише позитивні емоції, а щастя супроводжує тебе на кожному кроці.

З Днем ангела! Хай твій ангел засипає тебе дарунками тепла та віри, нехай кожен його дотик приносить радість і спокій. Нехай цей святковий день буде наповнений сонцем, що грає у твоїх очах, ніжністю, яку ти несеш у світ, та радістю, яку ти даруєш навколо.

Привітання з Днем ангела / Колаж LifeStyle24

З Днем ангела тебе! Нехай усі твої мрії здійсняться, як у чарівній казці, а кожен момент буде наповнений веселим сміхом та теплом дружби. Живи яскраво, люби сильно, і нехай кожен день буде особливим, як і ти!