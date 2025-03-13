Кумедні збіги, що змінюють життя: реальні історії людей з однаковими іменами й прізвищами

У світі мільйони людей мають однакові імена та прізвища, і це часто стає причиною плутанини. Деякі випадки можуть бути кумедними, а інші – викликати серйозні труднощі.

Так, люди з однаковими іменами нерідко стикаються з проблемами в банках, на пошті чи в соціальних мережах. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Кумедні збіги імен і прізвищ

Кожному хоч раз під час реєстрації на будь-якому сайті доводилося створювати кілька варіантів логінів, оскільки вигадані були вже зайняті. Тобто, хтось зі схожим іменем та прізвищем вже привласнив певний нікнейм. У сучасному світі нерідко також бувають випадки, коли працівники лікарні випадково відкривають зовсім іншу електронну картку, замість тої, що належить пацієнтові. Річ у тім, що в базі даних можуть бути кілька людей з однаковими іменами й прізвищами, що створює кумедні ситуації.

У 2021 році стався цікавий випадок з американцем Джошем Свейном. Тоді він створив жартівливу групу у фейсбуці, де зібрав інших людей з таким самим ім'ям. Це переросло у справжній флешмоб, і сотні Джошів зібралися в Небрасці на змагання, щоб визначити "головного Джоша". У результаті переміг 4-річний хлопчик, і ця подія стала справжнім інтернет-мемом.

Водночас у березні 2024 року двоє незнайомців, на ім'я Марк Гарланд, випадково опинилися в одному літаку та навіть сиділи поруч. Вони дізналися, що живуть неподалік, мають подібний стиль життя, а один із них навіть користувався автобусним маршрутом, яким керував інший. Їхня зустріч настільки вразила обох, що вони вирішили підтримувати зв'язок і зустрітися знову.

Марки Гарланди / Фото SWNS

Ба більше, інколи буває таке, що люди мають не лише однакові імена та прізвища, але й подібну зовнішність. Так, у грудні 2024 року двоє чоловіків, на ім'я Брейді Фейгл, вирішили зробити ДНК-тест, щоб дізнатися, чи вони родичі. Річ у тім, що ці американці – обидва рудоволосі, однакового зросту та навіть працюють у бейсбольних командах. Як згодом виявилося, між ними немає родинних зв'язків, але їхня схожість стала гарною причиною для знайомства.

Брейді Фейгли / Фото Inside Edition

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