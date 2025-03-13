Так, люди с одинаковыми именами нередко сталкиваются с проблемами в банках, на почте или в социальных сетях. Об этом подробнее – рассказывает LifeStyle24.

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Забавные совпадения имен и фамилий

Каждому хоть раз при регистрации на любом сайте приходилось создавать несколько вариантов логинов, поскольку вымышленные были уже заняты. То есть, кто-то с похожим именем и фамилией уже присвоил определенный никнейм. В современном мире нередко также бывают случаи, когда работники больницы случайно открывают совсем другую электронную карточку, вместо той, принадлежащей пациенту. Дело в том, что в базе данных могут быть несколько человек с одинаковыми именами и фамилиями, что создает забавные ситуации.

В 2021 году произошел интересный случай с американцем Джошем Свейном. Тогда он создал шуточную группу в фейсбуке, где собрал других людей с таким же именем. Это переросло в настоящий флешмоб, и сотни Джошей собрались в Небраске на соревнования, чтобы определить "главного Джоша". В результате победил 4-летний мальчик, и это событие стало настоящим интернет-мемом.

В то же время в марте 2024 года двое незнакомцев, по имени Марк Гарланд, случайно оказались в одном самолете и даже сидели рядом. Они узнали, что живут неподалеку, имеют подобный стиль жизни, а один из них даже пользовался автобусным маршрутом, которым руководил другой. Их встреча настолько поразила обоих, что они решили поддерживать связь и встретиться снова.

Марки Гарланды / Фото SWNS

Более того, иногда бывает такое, что люди имеют не только одинаковые имена и фамилии, но и подобную внешность. Так, в декабре 2024 года двое мужчин, по имени Брейди Фейгл, решили сделать ДНК-тест, чтобы узнать, родственники ли они. Дело в том, что эти американцы – оба рыжеволосые, одинакового роста и даже работают в бейсбольных командах. Как впоследствии оказалось, между ними нет родственных связей, но их сходство стало хорошей причиной для знакомства.

Брейди Фейгли / Фото Inside Edition

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