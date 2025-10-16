Jerry Heil – одна з представниць України на пісенному конкурсі Євробачення-2024, відома українська співачка та авторка пісень. Вона здобула популярність завдяки своєму унікальному стилю та хітам.

Багатьох прихильників цікавить не лише її музика, а й особистість. Саме тому шанувальники хочуть дізнатися справжнє ім'я та прізвище артистки. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічне товариство "Рідні".

Дивіться також Схоже на псевдонім: яке справжнє прізвище Наталії Могилевської

Яке справжнє ім'я і прізвище Jerry Heil?

Справжнє ім'я і прізвище Jerry Heil – Яна Шемаєва.

В інтерв'ю для Маші Єфросиніної Jerry Heil розповіла історію виникнення свого псевдоніма. Так, у 15-річному віці майбутня артистка зареєструвалася в одній з соцмереж, де використала вигадане ім'я.

Спершу вона обрала псевдонім Jerry Mouse, натхненний анімаційним персонажем миші Джеррі з мультфільму "Том і Джеррі". Однак згодом співачка замінила другу частину на Heil – американське прізвище, яке випадково побачила в інтернеті.

У сучасному світі відомо лише про 22 носії прізвища Шемаєва в Україні. Саме тому це родове ім'я можна назвати доволі рідкісним. Переважна більшість представників такого прізвища проживає на Харківщині й Київщині. Що цікаво, таке родове ім'я не згадується у козацьких реєстрах.

Справжнє прізвище Jerry Heil / Скриншот з сайту "Рідні"

Яке справжнє ім'я та прізвище Макса Барських?