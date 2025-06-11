Кого в жодному разі не можна брати у хрещені батьки

Хрещення – одне з найважливіших таїнств у християнстві, а вибір хрещених батьків має велике значення для духовного життя дитини. Однак далеко не кожен може стати хрещеним батьком чи хрещеною матір'ю.

Так, існують чіткі правила щодо того, кого не можна брати хрещеними для свого малюка. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на Храм святого великомученика Димитрія Солунського.

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Кого не можна брати у хрещені батьки

Насамперед хрещеними не можуть бути рідні батьки дитини, адже це суворо заборонено церквою. Також не дозволяється брати у хрещені чоловіка й жінку, які перебувають у шлюбі, оскільки між кумами не повинно бути подружніх стосунків.

Водночас брати у хрещені батьки не варто людей, які страждають через психічні захворювання. Річ у тім, що такі особи не зможуть належно виконувати свої духовні обов'язки. Крім цього, не варто запрошувати стати хрещеними батьками ченців і черниць. Адже вони вже присвятили своє життя іншому духовному шляху.

Важливо також пам'ятати й про вікові обмеження, які існують для хрещених. Так, дівчина не може бути хрещеною матір'ю до 14 років, а юнак – хрещеним батьком до 15 років. Лише з досягненням цього віку людина може взяти на себе обов'язки духовного наставника для похресника.

Кого не можна брати у хрещені батьки / Фото Pinterest

Хто і що купує на хрестини

Головним подарунком на хрестини для дитини традиційно вважається хрестик. Його, за звичаєм, дарує хрещений батько – якщо хрестять хлопчика, або хрещена мати – якщо дівчинку. Часто до хрестика додають ікону з образом святого покровителя чи ангела-охоронця, який супроводжуватиме малюка у духовному житті.

Окрім цього, хрещена зазвичай дарує крижму – спеціальний рушник, у який загортають дитину після обмивання у купелі. Також саме духовна мати обирає вбрання для похресника. Так, це може бути вишита сорочка або сукня, які уособлюють невинність малюка.