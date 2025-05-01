На кого зі знаків зодіаку у травні очікують незабутні та яскраві побачення
Несподівані зустрічі можуть перерости у щось більше. Деякі знаки зірки щедро обдарують теплом, фліртом і незабутніми побаченнями.
Близнюки, Лев і Стрілець, ці побачення стануть яскравим спогадом або початком нової любовної історії, пише LifeStyle24.
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Близнюки
Травень принесе багато цікавих знайомств – і хоч не всі вони переростуть у щось серйозне, одне побачення точно залишиться у пам'яті надовго. Астрологи нагадають, що відкритість – це добре, але уважність – ще краще.
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Лев
Планети впливатимуть на харизматичність і впевненість Левів. Саме тому у травні цей знак опиниться у центрі уваги. Може трапитись розкішне, спонтанне чи доленосне побачення, про яке захочеться розповісти друзям з усіма барвами емоцій. Астрологи рекомендують дозволити собі трішки вразливості – це додасть щирості моменту.
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Стрілець
Несподіване побачення – можливо, під дощем, на виставці або в черзі за кавою – подарує Стрільцям емоційну глибину та відчуття дежавю. Це буде момент, коли час зупиниться. Треба бути певним, що травень готує дійсно щось особливе.
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На жаль, у травні не всім так пощастить. Хтось буде з розбитим серцем.