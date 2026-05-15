Чи можна відвідувати могили померлих в їх день народження: пояснення священника ПЦУ

Коли близька людина помирає, хочеться постійно ходити до неї на могилу, аби хоч так бути поруч, помолитися та вшановувати пам'ять. Адже інколи змиритися з втратою буває дуже складно, особливо, коли рана свіжа.

Часто на цвинтар люди приходять саме на якісь релігійні свята або, наприклад, на день народження покійника. Чи можна це робити – розповів священник Православної Церкви України Олексій Філюк у своєму тіктоці.

Чи можна ходити на цвинтар у день народження померлого?

Священник ПЦУ Олексій Філюк стверджує, що відвідувати могили померлих родичів у день їхнього народження можна. Звичайно, ви вже нічого не змінене, не повернете людину, але на душі стане легше. На цвинтарі можна згадати приємні речі про покійного, щасливі моменти разом та таким чином заспокоїти себе.

Йдіть тоді, коли душа потребує відвідати місця поховання померлих. Коли вам зручно, тоді і йдіть. У день народження до померлих можна йти й в цьому немає ніякого підтексту. То все забобони людські,

– розповідає Олексій Філюк.

Чоловік закликає вірян не бути забобонними та вірити у Бога. Насправді дійсно багато повір'їв передалися від наших предків та міцно засіли в голові, однак краще позбавлятися від них.

Коли не можна йти на кладовище?

У понеділок, середу та п'ятницю краще не відвідувати цвинтар без нагальної потреби. Вважається, що саме в ці дні душі покійників не варто турбувати, щоб не накликати невдачі й негаразди на своїх рідних.

Водночас не рекомендується йти на кладовище після заходу сонця, пише сайт ukr.media. Наші предки вірили, що з настанням темряви світ живих стирає межу зі світом мертвих, тому виникає високий ризик притягнути хвороби та смерть з потойбіччя. Серед інших днів, коли не можна планувати похід на цвинтар:

великі свята, зокрема на Різдво, Великдень та Трійцю;

дощова, туманна чи похмура погода.

Важливо зазначити, що кожен самостійно вирішує, чи дотримуватися цих повір'їв, чи ні. Якщо людина вирушить на кладовище у ці дні, то нічого страшного не станеться. Втім, більшість все одно не бажає спокушати долю, тому довіряє подібним прикметам.