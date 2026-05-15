Часто на кладбище люди приходят именно на какие-то религиозные праздники или, например, на день рождения покойника. Можно ли это делать – рассказал священник Православной Церкви Украины Алексей Филюк в своем тиктоке.

Можно ли ходить на кладбище в день рождения умершего?

Священник Алексей Филюк утверждает, что посещать могилы умерших родственников в день их рождения можно. Конечно, вы уже ничего не измените, не вернете человека, но на душе станет легче. На кладбище можно вспомнить приятные вещи о покойном, счастливые моменты вместе и таким образом успокоить себя.

Идите тогда, когда душа требует посетить места захоронения умерших. Когда вам удобно, тогда и идите. В день рождения к умершим можно идти и в этом нет никакого подтекста. Это все суеверия человеческие,

– рассказывает Алексей Филюк.

Мужчина призывает верующих не быть суеверными и верить в Бога. На самом деле действительно много поверий передались от наших предков и прочно засели в голове, однако лучше избавляться от них.

Когда нельзя идти на кладбище?

В понедельник, среду и пятницу лучше не посещать кладбище без крайней необходимости. Считается, что именно в эти дни души усопших не стоит беспокоить, чтобы не навлечь неудачи и невзгоды на своих родных.

В то же время не рекомендуется идти на кладбище после захода солнца, пишет сайт ukr.media. Наши предки верили, что с наступлением темноты мир живых стирает границу с миром мертвых, поэтому возникает высокий риск притянуть болезни и смерть из потустороннего мира. Среди других дней, когда нельзя планировать поход на кладбище:

большие праздники, в частности на Рождество, Пасху и Троицу;

дождливая, туманная или пасмурная погода.

Важно отметить, что каждый самостоятельно решает, придерживаться ли этих поверий, или нет. Если человек отправится на кладбище в эти дни, то ничего страшного не произойдет. Впрочем, большинство все равно не желает искушать судьбу, поэтому доверяет подобным приметам.