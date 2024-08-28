Часто на цвинтар люди приходять саме на якісь релігійні свята або, наприклад, на день народження покійника. Чи можна це робити, читайте далі у матеріалі.

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Чи можна ходити на цвинтар у день народження померлого

Священник Олексій Філюк стверджує, що відвідувати могили померлих родичів у день їхнього народження можна. Звичайно, ви вже нічого не змінене, не повернете людину, але на душі стане легше. На цвинтарі можна згадати приємні речі про покійного, щасливі моменти разом та таким чином заспокоїти себе.

Йдіть тоді, коли душа потребує відвідати місця поховання померлих. Коли вам зручно, тоді і йдіть. У день народження до померлих можна йти й в цьому немає ніякого підтексту. То все забобони людські,

– розповідає Олексій Філюк.

Чоловік закликає вірян не бути забобонними та вірити у Бога. Насправді дійсно багато повір'їв передалися від наших предків та міцно засіли в голові, однак краще позбавлятися від них.