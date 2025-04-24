Чи можна виносити сміття після заходу сонця: відповідь священника

У давнину вважали, що виносити сміття ввечері категорично не можна, оскільки існував високий ризик накликати біди та негаразди. Після заходу сонця нібито прокидалися злі духи, які могли зайти до людини в оселю та сильно нашкодити.

Крім цього, пращури боялися, що позбудуться не лише матеріальних благ, а й енергетичного захисту. Чи можна виносити сміття ввечері – розповідає LifeStyle24 з посиланням на відео Олексія Філюка, священника Православної Церкви України.

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Чи можна виносити сміття після заходу сонця

За словами священника, сміття можна виносити у будь-який час. Віряни не мають жити у безладі, тому повинні прибиратися в оселях. Олексій Філюк запевнив, що варто очищати як душі сповіддю та покаянням, так і будинки віниками та пилотягами.

У будинку не треба, щоб лежало багато сміття. Відкиньте забобони, прибирайте, замітайте, адже гріха в тому немає,

– зазначив священник Православної Церкви України.

Чому наші предки не викидали сміття ввечері

Для предків вечір був часом підбиття підсумків дня, тому будь-які дії, пов'язані з винесенням чогось із дому, могли символізувати втрати. Тому ті, хто прагнув зберегти гроші та добробут, намагалися не викидати нічого у темний час доби. Наші пращури вважали, що нечиста сила могла також принести конфлікти та непорозуміння у родину. До того ж людина ризикувала залишитися самотньою до кінця життя, якби винесла сміття ввечері.

У сучасному світі все більше людей відмовляються дотримуватися цього забобону. Втім, дехто продовжує вірити у подібні речі, ймовірно, через повагу до думки старших, ніж через реальний страх перед наслідками.