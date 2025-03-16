Чому не можна знімати обручку: запам'ятайте це

Обручка – це не просто ювелірна прикраса, а символ подружньої відданості та єдності. У народі існує багато повір'їв, пов'язаних з каблучками.

Так, наші предки вірили, що в жодному разі не можна знімати обручку без вагомої причини. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24.

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Чому не можна знімати обручку

Нерідко трапляються ситуації, коли доводиться тимчасово знімати обручку. Наприклад, під час деяких медичних процедур або занять спортом. Однак у такому разі багато людей намагаються одразу одягнути каблучку назад або починають носити її на ланцюжку, щоб не порушити символіку шлюбу. У минулому вважалося, що знята обручка призведе до сварок у сім'ї, охолодження почуттів та навіть розриву стосунків.

Крім цього, існує повір'я, що можна зруйнувати емоційний зв'язок між подружжям та привабити нестабільність і труднощі у сімейне життя, якщо все ж зняти каблучку. Інколи старше покоління застерігає своїх дітей, що не можна навіть залишати обручку без нагляду чи давати її комусь міряти. Річ у тім, що це вважається поганою прикметою, бо існує високий ризик передати свою енергію іншій людині.

Однак важливо пам'ятати, що у сучасному світі не всі дотримуються народних повір'їв, адже це особистий вибір кожного.

Чому не можна знімати обручку / Фото Freepik

Чи можна дружині підстригати свого чоловіка

У давнину вірили, що життєва сила кожної людини зберігається саме в волоссі. Тому наші предки особливо багато часу присвячували догляду за ним. Водночас до процесу стрижки пращури теж серйозно готувалися. Так, люди не дозволяли своїм рідним проводити подібні маніпуляції з власним волоссям.

За народними прикметами, дружинам не можна підстригати свого чоловіка, адже тоді в парі частіше виникатимуть сварки й суперечки, які можуть призвести навіть до розлучення. Крім цього, людина нібито скоротить собі тривалість життя, якщо її буде стригти хтось з рідних. Священник Православної церкви України Олексій Філюк зауважив, що вірянам варто припинити дотримуватися народних повір'їв. Дружинам можна та треба стригти своїх чоловіків.