В Україні можна почути різноманітні прізвища. Так, деякі родові імена мають особливе походження, тоді як інші – цікаве звучання.

У давнину предки часто утворювали короткі прізвища, щоб потім було легше їх вимовляти. Про це детальніше – розповідає LifeStyle24 з посиланням на генеалогічний ресурс "Рідні".

Які прізвища в Україні є найкоротшими?

Деякі українські прізвища складаються з 2-х або 3-х літер. Такі родові імена не вважаються поширеними в Україні. Саме тому їх нечасто можна почути серед українців. До найкоротших українських прізвищ належать:

Ма – відомо про 3-х носіїв цього прізвища, які здебільшого живуть на Дніпровщині та Одещині.

Яц – 11 власників такого родового імені мешкають переважно на Львівщині.

Клє – 1 носій, який перебуває в Криму.

Уль – 8 українців, які живуть на Львівщині та Київщині, можуть похизуватися цим прізвищем.

Лут – налічується 761 українець з таким родовим іменем на Сході України.

Рух – 27 носіїв цього прізвища живуть на Одещині й Хмельниччині.

Кат – залишився 1 носій такого родового імені на Одещині.

Їж – відомо про 12 людей з таким прізвищем, які живуть на Львівщині.

Сьо – 2 людини мають це родове ім'я та живуть у Запорізькій області.

Єх – 11 носіїв прізвища переважно живуть на Київщині та Житомирщині.

Походження українських прізвищ / Фото Freepik

Прізвища, які складаються з мінімальної кількості літер

Короткі прізвища також могли свідчити про соціальний статус пращурів. Зокрема, родове ім'я Коц, ймовірно, належало шевцям, а Дяк – представникам духовенства.

До того ж деякі прізвища у давнину утворювали від дієслів наказового способу: Най, Нех, Нехай. До цієї категорії також можна віднести тюркське за походженням прізвище Гюль, що означає "квітнути" або "троянда".